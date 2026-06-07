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EEUU usará activos iraníes para reconstrucción en países del Golfo

Las fuentes no aclararon qué activos son los que usaría Washington para dichas labores en sus países aliados, donde Irán ha atacado instalaciones diplomáticas estadounidenses, aeropuertos, edificios e infraestructura energética

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 06:45 -
  • Agencia EFE
EEUU usará activos iraníes para reconstrucción en países del Golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos planea usar activos iraníes para apoyar reconstrucciones en los países del Golfo afectados por la guerra, según reportaron este sábado CBS News y CNN con base en fuentes cercanas al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El Departamento del Tesoro busca utilizar "toda la autoridad disponible para hacer que los activos iraníes sean accesibles para los esfuerzos de reconstrucción y reparación" en las naciones del Golfo por daños de la guerra, reportó CBS News.

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Mientras CNN señaló que el equipo de Bessent evaluará las condiciones y calculará los daños que ha causado Irán a las naciones del Golfo, que incluyen a Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Omán.

Las fuentes no aclararon qué activos son los que usaría Washington para dichas labores en sus países aliados, donde Irán ha atacado instalaciones diplomáticas estadounidenses, aeropuertos, edificios e infraestructura energética.

Horas antes de los reportes, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi, condenó este sábado los últimos ataques iraníes contra Baréin y Kuwait, y los consideró "una amenaza directa" a la región.

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Un alto funcionario de la República Islámica dijo a la CNN el viernes que el acuerdo con Estados Unidos dependía de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acepte liberar 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados.

Estados Unidos e Irán, que llevan semanas intercambiando borradores de un acuerdo de paz a través de mediadores paquistaníes, han emitido mensajes contradictorios sobre las conversaciones para un acuerdo para concluir la guerra, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras Trump sostiene que siguen en marcha.

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Agencia EFE
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