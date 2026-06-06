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Trump nomina a Todd Blanche para fiscal general de EEUU en sustitución de Pam Bondi

Antes de asumir el cargo de forma permanente, la nominación de Blanche llegará al Congreso donde la comisión judicial analizar el perfil del fiscal y posteriormente será sometido a votación en el Senado

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 09:44 -
  • Agencia EFE
Trump nomina a Todd Blanche para fiscal general de EEUU en sustitución de Pam Bondi

Blanche es considerado un aliado del presidente estadounidense que ha ejercido como abogado en diversos casos que ha afrontado el magnate republicano.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al fiscal general interino, Todd Blanche, para sustituir de forma permanente a Pam Bondi, cesada por el mandatario en abril.

Como Bondi, Blanche, hasta entonces fiscal general adjunto, es considerado un aliado del presidente estadounidense que ha ejercido como abogado en diversos casos que ha afrontado el magnate republicano ante los tribunales y su mandato tiene que ser ahora ratificado por el Congreso.

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De acuerdo con un vídeo difundido en X por la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Sussie Wiles, Trump nominó a Blanche para convertirse de forma permanente en el nuevo fiscal general, tras cesar a Blondi, a quien había calificado como "gran patriota" y "amiga leal", que comenzó a recibir críticas por la gestión de la publicación de los papeles del fallecido pederasta, Jeffrey Epstein, y, especialmente, tras su polémica intervención ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

Trump presentó en abril al nuevo fiscal general interino como "una mente jurídica sumamente talentosa y respetada", mientras sus opositores consideran que durante su periodo de interinidad ha actuado más como abogado personal del presidente que como que como máxima autoridad judicial del país.

Como fiscal general adjunto, fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal conseguidora de Epstein.

Antes de asumir el cargo de forma permanente, la nominación de Blanche llegará al Congreso donde la comisión judicial analizar el perfil del fiscal y posteriormente será sometido a votación en el Senado.

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