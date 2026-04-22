Muere Karina Duprez, actriz de ‘Rosa Salvaje’

México.

Una de las primeras en dar a conocer la muerte de Karina Duprez fue la periodista Ana María Alvarado . Hace unas horas, compartió un breve mensaje en X (antes Twitter) despidiendo a la actriz y recordando un poco de su vasta trayectoria.

A un día de la muerte de Ricardo de Pascual , se confirma el inesperado deceso de Karina Duprez, directora y actriz que brilló en clásicos como ‘Rosa Salvaje’ y ‘La Venganza’ , a los 79 años.

“Fallece la primera actriz y directora Karina Duprez, figura clave de las telenovelas mexicanas. Participó en clásicos como Rosa salvaje y La usurpadora, y brilló también como directora en éxitos como Sortilegio. Con más de cinco décadas de trayectoria en teatro, cine y TV”, indicó.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también lanzó un emotivo mensaje de despedida, en el que no solo lamentan su deceso, sino que también se solidarizan con su familia.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre las causas del deceso. En redes sociales, se ha especulado que pudo haber sido por complicaciones médicas relacionadas con su avanzada edad. No obstante, aún no hay nada confirmado. Tampoco se sabe cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

