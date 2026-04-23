Abril, el mes más caluroso: advierten que la canícula podría extenderse

Jairo Aguilera, productor de frijol en Danlí y miembro de la Cámara de Frijol, declaró que una larga sequía afecta principalmente a los productores de arroz, maíz y a la ganadería. Señaló que la mayoría de productores en Honduras no cuenta con <b>sistemas de riego</b>, lo que los hace depender en gran medida de las lluvias.Médicos recomiendan que, para protegerse de las altas temperaturas y evitar<b> golpes de calor</b>, es fundamental mantenerse hidratado, beber agua constantemente, usar ropa ligera y clara, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. También aconsejan permanecer en lugares frescos, utilizar protector solar y evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor radiación.