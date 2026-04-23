Abril, el mes más caluroso: advierten que la canícula podría extenderse

San Pedro Sula, Cortés

Abril es el mes más caluroso del año. Las temperaturas comienzan a ascender, sobre todo en la zona norte, donde alcanzarán los 37 grados. Meteorología advierte que el país estará bajo la influencia del fenómeno El Niño entre mayo y junio y que, de extenderse al próximo año, podría provocar sequías extremas. En este contexto, especialistas recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación y seguir los informes oficiales. Además, señalan que el posible desarrollo del fenómeno El Niño podría intensificar las condiciones de calor y reducir las precipitaciones, especialmente en regiones vulnerables.

Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), declaró a LA PRENSA que se espera que a partir del próximo mes se registren temperaturas más altas que el promedio. “Se esperan días bastante soleados con temperaturas bastante altas”. Argeñal detalló que abril es el mes más caluroso en la mayor parte del territorio nacional. El día más caluroso de los últimos siete días fue el 18 de abril: en San Pedro Sula se alcanzaron los 34.2 grados, aunque podrían registrarse máximas de hasta 37 grados. “A mediados de mayo se espera la llegada de lluvias”. El experto explicó que las altas temperaturas actuales no son producto del fenómeno El Niño, ya que este aún no ha comenzado. Sin embargo, se prevé un aumento de las temperaturas a partir de mayo y junio, que podría extenderse durante el resto del año. De prolongarse el fenómeno hasta abril de 2027, se anticipa un verano difícil y una sequía extrema.

Este fenomeno de El Niño podría ser igual al de 2014 en Honduras

La canícula (periodo de disminución de lluvias entre julio y agosto) sería más prolongada este año. En algunos sectores del corredor seco podrían registrarse dificultades para la siembra de maíz, por lo que los productores deben buscar asesoría y alternativas para evitar afectaciones en sus cultivos. En 2014, el fenómeno de El Niño provocó una de las sequías más severas registradas en la historia reciente de Honduras, afectando principalmente el corredor seco. Al menos 72 municipios en 10 departamentos sufrieron escasez crítica de agua. En zonas como Sabanagrande se perdió hasta el 90% de la siembra, mientras que en el sur de El Paraíso las pérdidas alcanzaron el 60%. La canícula de ese año fue inusualmente larga e intensa, extendiéndose desde finales de junio hasta septiembre. “Este año se parece al de 2014; la sequía que tuvimos en 2014-2015 es la peor que hemos registrado en la historia de Honduras. Podría ser que en los últimos meses se asemeje a la de ese período. Sequía no es que deje de llover del todo, sino que llueve menos del promedio, con más del 20 % de déficit de lluvia”, añadió Argeñal.

Afectaciones en el campo

Los productores nacionales continúan enfrentando grandes retos. Además del cambio climático y sus efectos en la siembra, los altos costos de los insumos —que se han disparado en los últimos meses debido al aumento en los precios de los carburantes— los mantienen desanimados. A esto se suma el alto nivel de endeudamiento, que les impide acceder a financiamiento fresco. Dulio Medina, presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), manifestó que necesitan que el gobierno apruebe un subsidio de deuda que permita sacar de la central de riesgo a más de 100,000 productores que están altamente endeudados y no pueden acceder a nuevos financiamientos. Medina detalló que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) contará con un presupuesto de 2,000 (dos mil) millones de lempiras, que sumados a unos 700 millones de lempiras de remanente, estarán disponibles para la colocación de créditos a los productores. Sin embargo, muchos no podrán acceder debido a su nivel de endeudamiento.

“Los productores no quieren sembrar por los altos insumos, la falta de financiamiento; poca gente está sembrando”, aseveró Medina.

Médicos recomiendan protegerse de las altas temperaturas