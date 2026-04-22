Construirán tercer carril entre Naco y Chamelecón; vía de cuatro carriles estará lista en 2028

San Pedro Sula, Cortés

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) lanzó la licitación pública nacional para la ampliación y pavimentación de un tercer carril en la carretera CA-4, en el tramo Naco, Cortés–Chamelecón. Esto ocurre mientras se rediseña y construye el proyecto para convertir la vía a cuatro carriles en un tramo de 24 kilómetros, para el cual se dispone de un financiamiento de unos 186 millones de dólares. El proyecto busca mejorar la fluidez del tránsito vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los corredores logísticos más importantes del país. Además, se espera que la ampliación contribuya a disminuir la congestión y fortalecer la conectividad entre las zonas industriales y comerciales de la región.

En el portal de Honducompras se detalla, con el número de expediente LPN-SIT-005-2026, la ampliación y pavimentación de un tercer carril con sello asfáltico y microcarpeta en los carriles existentes, en el tramo Naco–Chamelecón, con una longitud aproximada de 14,10 kilómetros, en el departamento de Cortés. La licitación inició el 14 de abril de 2026, mientras que la recepción de ofertas está programada para el 4 de mayo de 2026. El proyecto será financiado con recursos nacionales. Aunque no se detalla cuánto será el monto de inversión.

Ministro de la SIT explica que se hará un nuevo diseño de los cuatro carriles

En una entrevista concedida a LA PRENSA, Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, declaró que se rescindirá un contrato de diseño previo para los cuatro carriles de la CA-4, con el objetivo de elaborar un diseño más sencillo, ya que el anterior alcanzaba un costo de 186 millones de dólares para los 24 kilómetros. “No creemos que tengamos que gastar tanto dinero en ese tramo, podemos hacerlo más sencillo”. Ehrler explicó que la ampliación a tres carriles que se está licitando desde el kilómetro 24, en Naco, Cortés, hasta Chamelecón, es una medida temporal para diseñar con más tiempo los cuatro carriles de concreto y dar una respuesta paliativa al congestionamiento de la zona. “Estamos esperando las ofertas, esperamos la oferta de empresas grandes, para poder iniciar esa ampliación eso va a ir acompañado de unos desvíos a la altura del kilómetro uno”. Se estima que, una vez recibidas las ofertas, el proceso de evaluación y adjudicación tardaría unos 15 días. El contratista tendría 30 días para iniciar la obra.

Debido a la falla geológica en la colonia Lempira (CA-4), sector Cofradía, que provoca constantes derrumbes y desprendimiento de rocas , especialmente en temporada de lluvias, el ministro señaló la necesidad de una solución permanente como un túnel o un puente a desnivel para evitar la paralización del tráfico hacia el occidente del país.

Cuatro carriles financiado por el CAF

La ampliación a cuatro carriles en la CA-4 será financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una inversión de unos 186 millones de dólares (aproximadamente 4,951.32 millones de lempiras al cambio actual). El funcionario adelantó que la construcción de los cuatro carriles no estará lista en 2026 y que podría concluir a finales de 2027 o inicios de 2028. “Honduras hoy tiene reservado 3,700 millones de lempiras entre todos los agentes financieros el Banco Mundial, el BID, el BCIE, la CAF, pero, no somos capaces de ejecutar al año más de 600 millones de dólares porque no hay tantas empresas, no hay tantas obras, el tenerlo reservado, nos cuesta 400 millones de lempiras al año para pagar la cuota de reserva”, apuntó Ehrler. También se ampliará un tercer carril desde el bulevar del sur hasta el punto donde iniciará el proyecto principal de la CA-4, además de una obra de paso en la entrada a Cofradía.

Expertos y empresarios confían en que se construirán los cuatro carriles

Arnaldo Martínez Argueta, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), corroboró que el proyecto ya está encaminado y que la licitación de los tres carriles se encuentra en curso, mientras que la ampliación a cuatro carriles es una obra proyectada para una etapa posterior. Los expertos señalan que la ejecución de esta obra es clave para mejorar la fluidez del tráfico vehicular y atender la falla geológica que afecta a miles de pobladores y conductores que circulan por la zona. Osmín Bautista, experto en desarrollo, indicó que el proyecto de los cuatro carriles será una realidad al tratarse de un compromiso presidencial, aunque no en el corto plazo. “El presidente se ha comprometido que van hacer ese proyecto de cuatro carriles desde Naco, a Chamelecón. También se comprometió con el libramiento para San Pedro Sula, es un compromiso”, sostuvo Bautista. Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), señaló que la modernización de la CA-4 en el tramo Cofradía–Naco es una necesidad impostergable para San Pedro Sula y para el país. “Estamos hablando de una vía estratégica que no solo facilitará la movilidad de miles de ciudadanos que ingresan diariamente por este sector, sino que también fortalecerá la conectividad, la seguridad vial y la dinámica económica de toda la zona norte y occidente del país”.