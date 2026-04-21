SAR amplía horario por vencimiento del ISR 2025

Como parte de estas medidas, el<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/expansion-tiendas-chinas-honduras-comerciantes-alerta-HM29257356" target="_blank"> SAR </a>ofreció atención especial los sábados 18 y 19, una jornada que se extenderá este 25 y 26 de abril en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el propósito de apoyar a la ciudadanía previo al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada, establecido para el 30 de abril.Esta iniciativa busca ampliar las opciones de atención para los contribuyentes, permitiéndoles realizar sus trámites con mayor flexibilidad y recibir asistencia directa del personal técnico del SAR.Más de 43 mesas de atención y oficinas del SAR operan en los 18 departamentos del país. En las oficinas, el horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que las mesas ubicadas en centros comerciales atienden de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.