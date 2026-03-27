SIT inicia obras de mitigación en el valle de Sula previo a las lluvias

San Pedro Sula, Cortés

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) dio inicio a las obras de mitigación en el valle de Sula, correspondientes a la primera de cinco etapas que contemplan más de 40 puntos de intervención. En presencia de representantes de las constructoras a cargo y de la empresa supervisora, autoridades de la SIT oficializaron el arranque de la primera fase de los proyectos de protección y mitigación de desastres en el valle de Sula.

Esta etapa contempla la ejecución de nueve lotes de obra, que comprenden 21 puntos de intervención prioritarios, enfocados en reducir la vulnerabilidad ante inundaciones y fortalecer la resiliencia de las comunidades y sectores productivos. El programa completo se desarrollará en cinco etapas, alcanzando un total de 40 puntos de intervención, con una inversión estimada de 1,000 millones de lempiras. Para la ejecución de esta fase se contrató a nueve empresas constructoras, así como a una firma supervisora, con el objetivo de garantizar calidad, transparencia y eficiencia en el desarrollo de las obras. Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, declaró que el gobierno del presidente Nasry Asfura basa su gestión en la planificación, por lo que estas obras se ejecutan previo a la temporada de invierno. El funcionario detalló que la inversión incluye el dragado del canal Maya, canal Chotepe, canal Los Indios, la quebrada Chasnigua y los ríos Chamelecón y Ulúa en puntos estratégicos. "Esto va a recuperar la capacidad que tienen estos ríos y sistemas de manejar los eventos climáticos", señaló Ehrler.

Además, sostuvo que desde el jueves las constructoras iniciaron los trabajos, los cuales no se detendrán durante Semana Santa porque “el invierno no espera”. Los proyectos incluyen la reconstrucción y sobreelevación de bordos, construcción de escolleras, muros de gaviones, alcantarillas y limpieza de canales, acciones clave para proteger a miles de familias. Estas acciones forman parte del Decreto de Emergencia 8-2026, Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, que declara estado de emergencia vial a nivel nacional por un año. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece que unas 660,000 viviendas están expuestas en el Valle de Sula, la mayoría ubicadas en San Pedro Sula, El Progreso y Choloma.