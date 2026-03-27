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SIT inicia obras de mitigación en el valle de Sula previo a las lluvias

SIT inicia obras en el valle de Sula con inversión de L1,000 millones para reducir inundaciones y proteger comunidades.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 09:57 -
  • Kleymer Baquedano
SIT inicia obras de mitigación en el valle de Sula previo a las lluvias

Los pobladores de La Lima han solicitado durante años la reparación de los bordos y, tras promesas incumplidas en el gobierno anterior, ahora esperan respuestas concretas.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) dio inicio a las obras de mitigación en el valle de Sula, correspondientes a la primera de cinco etapas que contemplan más de 40 puntos de intervención.

En presencia de representantes de las constructoras a cargo y de la empresa supervisora, autoridades de la SIT oficializaron el arranque de la primera fase de los proyectos de protección y mitigación de desastres en el valle de Sula.

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Esta etapa contempla la ejecución de nueve lotes de obra, que comprenden 21 puntos de intervención prioritarios, enfocados en reducir la vulnerabilidad ante inundaciones y fortalecer la resiliencia de las comunidades y sectores productivos.

El programa completo se desarrollará en cinco etapas, alcanzando un total de 40 puntos de intervención, con una inversión estimada de 1,000 millones de lempiras.

Para la ejecución de esta fase se contrató a nueve empresas constructoras, así como a una firma supervisora, con el objetivo de garantizar calidad, transparencia y eficiencia en el desarrollo de las obras.

Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, declaró que el gobierno del presidente Nasry Asfura basa su gestión en la planificación, por lo que estas obras se ejecutan previo a la temporada de invierno.

El funcionario detalló que la inversión incluye el dragado del canal Maya, canal Chotepe, canal Los Indios, la quebrada Chasnigua y los ríos Chamelecón y Ulúa en puntos estratégicos. "Esto va a recuperar la capacidad que tienen estos ríos y sistemas de manejar los eventos climáticos", señaló Ehrler.

Representantes de las empresas constructoras, la empresa supervisora con Aníbal Ehrler, ministro de la SIT durante el lanzamiento oficial de las obras en el Valle de Sula.

Representantes de las empresas constructoras, la empresa supervisora con Aníbal Ehrler, ministro de la SIT durante el lanzamiento oficial de las obras en el Valle de Sula.

(Foto: Cortesía )

Además, sostuvo que desde el jueves las constructoras iniciaron los trabajos, los cuales no se detendrán durante Semana Santa porque “el invierno no espera”.

Los proyectos incluyen la reconstrucción y sobreelevación de bordos, construcción de escolleras, muros de gaviones, alcantarillas y limpieza de canales, acciones clave para proteger a miles de familias.

Estas acciones forman parte del Decreto de Emergencia 8-2026, Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, que declara estado de emergencia vial a nivel nacional por un año.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece que unas 660,000 viviendas están expuestas en el Valle de Sula, la mayoría ubicadas en San Pedro Sula, El Progreso y Choloma.

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El valle de Sula concentra algunos de los municipios más poblados de Honduras, con un estimado de 2.6 millones de habitantes, más del 20 % de la población nacional. Además, destaca por su producción de palma africana, caña de azúcar, banano, pastos y agricultura tecnificada.

Osmín Bautista, experto en desarrollo, manifestó que la ejecución de estas obras es positiva para la región.

"Pues recién está intensificándose el verano, lo cual es favorable para realizar estas obras de mejoramiento de cauces, canales, bordos perimetrales y estructuras para evitar socavaciones al pie de taludes, así como correcciones en curvas de ríos que podrían provocar inundaciones", explicó Bautista.

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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