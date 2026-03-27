SIT inicia obras de mitigación en el valle de Sula previo a las lluvias

El valle de Sula concentra algunos de los municipios más poblados de Honduras, con un estimado de 2.6 millones de habitantes, más del 20 % de la población nacional. Además, destaca por su producción de palma africana, caña de azúcar, banano, pastos y agricultura tecnificada.Osmín Bautista, experto en desarrollo, manifestó que la ejecución de estas obras es positiva para la región."Pues recién está intensificándose el verano, lo cual es favorable para realizar estas obras de mejoramiento de cauces, canales, bordos perimetrales y estructuras para evitar socavaciones al pie de taludes, así como correcciones en curvas de ríos que podrían provocar inundaciones", explicó Bautista.