Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna de Eugenio Derbez

La actriz Victoria Ruffo se pronunció sobre los reportes que señalan que Eugenio Derbez tendría una fortuna cercana a los 30 millones de dólares, según estimaciones difundidas por el portal Celebrity Net Worth.
Ruffo, reconocida por su trayectoria en telenovelas, cuestionó la veracidad de esas cifras y aseguró que no toma con seriedad este tipo de estimaciones sobre el patrimonio de figuras públicas.
Durante una entrevista con el programa Despierta América, la actriz respondió con humor cuando se le preguntó si imaginaba que Derbez llegaría a tener tal fortuna.
“Ya pásame algo, caray... no, no es cierto”, dijo entre risas, mostrando su característico estilo desenfadado.
Más allá de la broma, Ruffo adoptó un tono más serio y reconoció el esfuerzo y la constancia de Eugenio Derbez a lo largo de los años.
“Cuando lo conocí tenía muchos sueños, muchas metas, muchas ilusiones, que creo que las ha logrado. Eso habla de una persona tenaz y persistente”, expresó Victoria Ruffo, actriz.
Las declaraciones llamaron la atención porque, históricamente, la relación entre Ruffo y Derbez ha estado marcada por tensiones mediáticas. Sin embargo, en esta ocasión, la actriz dejó de lado las críticas y lanzó un mensaje conciliador.
“Además, el papá de mi hijo, me interesa también que esté bien y que mi hijo lo admire y esté con él”, señaló Victoria Ruffo, actriz, en referencia a José Eduardo Derbez, fruto de su relación con el comediante.
Antecedentes de la relación
Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sostuvieron una relación en la década de los noventa, de la cual nació José Eduardo. Su separación estuvo rodeada de polémica, especialmente por diferencias en torno a la crianza y convivencia con su hijo.
Durante años, Ruffo ha expresado críticas hacia Derbez, particularmente sobre su papel como padre. Estas diferencias se convirtieron en un tema recurrente en medios de comunicación y entrevistas, alimentando la percepción de una relación distante.
No obstante, con el paso del tiempo, ambos han mostrado gestos de mayor cordialidad, especialmente en torno al bienestar de José Eduardo, quien ha seguido los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo.
Eugenio Derbez, actor y productor, ha consolidado una carrera internacional con proyectos en Hollywood, lo que ha incrementado su visibilidad y, según estimaciones no oficiales, su patrimonio. Ruffo reconoció ese esfuerzo, aunque insistió en que las cifras difundidas no deben tomarse como verdades absolutas.
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El trasfondo de las especulaciones
Los cálculos sobre fortunas de celebridades suelen basarse en contratos, taquillas y proyecciones, pero carecen de precisión oficial. Ruffo subrayó que lo importante es valorar la trayectoria y los logros personales más allá de las cifras.
Con estas declaraciones, Victoria Ruffo no solo reaccionó a las especulaciones sobre la fortuna de Eugenio Derbez, sino que también mostró una faceta más conciliadora, al reconocer el esfuerzo del actor y priorizar el bienestar de su hijo en común.