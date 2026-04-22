Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna de Eugenio Derbez

La actriz Victoria Ruffo se pronunció sobre los reportes que señalan que Eugenio Derbez tendría una fortuna cercana a los 30 millones de dólares, según estimaciones difundidas por el portal Celebrity Net Worth.

Ruffo, reconocida por su trayectoria en telenovelas, cuestionó la veracidad de esas cifras y aseguró que no toma con seriedad este tipo de estimaciones sobre el patrimonio de figuras públicas.

Durante una entrevista con el programa Despierta América, la actriz respondió con humor cuando se le preguntó si imaginaba que Derbez llegaría a tener tal fortuna.

“Ya pásame algo, caray... no, no es cierto”, dijo entre risas, mostrando su característico estilo desenfadado.

Más allá de la broma, Ruffo adoptó un tono más serio y reconoció el esfuerzo y la constancia de Eugenio Derbez a lo largo de los años.

“Cuando lo conocí tenía muchos sueños, muchas metas, muchas ilusiones, que creo que las ha logrado. Eso habla de una persona tenaz y persistente”, expresó Victoria Ruffo, actriz.

Las declaraciones llamaron la atención porque, históricamente, la relación entre Ruffo y Derbez ha estado marcada por tensiones mediáticas. Sin embargo, en esta ocasión, la actriz dejó de lado las críticas y lanzó un mensaje conciliador.

“Además, el papá de mi hijo, me interesa también que esté bien y que mi hijo lo admire y esté con él”, señaló Victoria Ruffo, actriz, en referencia a José Eduardo Derbez, fruto de su relación con el comediante.