“Es peligrosísimo”: Rosaldo reacciona a rumores sobre Derbez

Su éxito internacional llegó con proyectos como No se aceptan devoluciones, una película que no solo rompió récords, sino que también marcó el inicio de su faceta empresarial y CODA, película ganadora del Oscar donde participó, y que consolidó su presencia en la industria cinematográfica global. También se consolidó como actor de doblaje y guionista por adaptar las películas de Shrek.