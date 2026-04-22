“Es peligrosísimo”: Rosaldo reacciona a rumores sobre Derbez

Alessandra Rosaldo reaccionó con firmeza ante las recientes publicaciones en internet que difundieron supuestas estimaciones sobre la fortuna de su esposo el actor y productor mexicano Eugenio Derbez, al advertir que este tipo de información puede poner en riesgo la seguridad de su familia.
En los últimos días, diversas plataformas digitales viralizaron cifras sobre el patrimonio neto de Derbez, basadas en cálculos de portales especializados en celebridades. Estas estimaciones, que suelen circular como contenido de curiosidad, fueron calificadas por Rosaldo como información falsa y riesgosa.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la intérprete fue tajante: “Me parece peligrosísimo y muy delicado. Cualquier persona puede pensar: ‘¡Ah, eso es lo que tiene en el banco!’, y absolutamente no. Es falso, como muchas de las cosas que se dicen”.
Más allá de la imprecisión de las cifras, Rosaldo subrayó que su principal preocupación es la seguridad de su familia. La percepción de una riqueza exorbitante, dijo, puede atraer situaciones de peligro en un entorno donde la protección es prioridad.
La fortuna del actor se estima en alrededor de 30 millones de dólares, según cálculos de Celebrity Net Worth basados en datos públicos y estimaciones de contratos. Sin embargo, Rosaldo pidió responsabilidad a quienes difunden este tipo de contenido, pues considera que cruza la línea de la privacidad.
El actor fundó en 2014 su productora 3Pas Studios junto a su socio Benjamin Odell. Este estudio, con sede en Los Ángeles, se ha convertido en uno de sus negocios más rentables. Su objetivo es solo producir contenido para el público latino en Estados Unidos y otros mercados.
Entre sus proyectos destaca la película Cómo ser un Latin Lover, estrenada en 2017, así como diversas producciones para plataformas digitales y, en general, desarrollo de contenido enfocado en audiencias latinas.
3Pas Studios ha firmado alianzas con compañías como Lionsgate y Amazon Prime Video, donde ha participado en proyectos como De viaje con los Derbez y LOL: Last One Laughing.
Sus altos ingresos provienen supuestamente de múltiples fuentes, como regalías de programas de televisión, proyectos cinematográficos, producción de contenido y alianzas con plataformas de streaming. Eugenio Derbez es uno de los comediantes y productores más influyentes de México, con una trayectoria que abarca cine, televisión y producciones en Hollywood.
Su éxito internacional llegó con proyectos como No se aceptan devoluciones, una película que no solo rompió récords, sino que también marcó el inicio de su faceta empresarial y CODA, película ganadora del Oscar donde participó, y que consolidó su presencia en la industria cinematográfica global. También se consolidó como actor de doblaje y guionista por adaptar las películas de Shrek.
Alessandra exhortó a los medios digitales a verificar la información antes de publicarla y a considerar las consecuencias que puede tener en la vida privada de las celebridades. Con estas declaraciones, Alessandra Rosaldo busca frenar las especulaciones y proteger la seguridad de su familia, al recordar que detrás de las figuras públicas existe un núcleo íntimo que merece respeto y cuidado.