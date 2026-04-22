Yamal preocupa al Barcelona y hubo emergencia; hincha da el susto en pleno partido

Barcelona venció por la mínima al Celta de Vigo, pero sufrió un momento agridulce: Lamine Yamal se lesionó y un aficionado protagonizó un tenso momento.
El Barcelona comenzó tomando la iniciativa en el partido. Lamine Yamal hizo el primer aviso con un disparo que se terminó escapando cerca de la meta.
Las cosas fueron cambiando para el Barcelona y antes de la media hora perdió a uno de sus jugadores. Joao Cancelo tuvo que salir en el 23' tras sufrir molestias.
Lamine Yamal estaba guiando al Barcelona en la ofensiva, pero el cuadro azulgrana sufrió su baja antes del descanso.
En el minuto 39', el Barcelona tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, y así fue. Lamine Yamal tomó la responsabilidad, anotó, pero luego encendió las alarmas.
El juvenil se lanzó sobre el terreno de juego luego de su lanzamiento, por lo que tuvo que salir de cambio antes del descanso.
La juvenil estrella del Barcelona tuvo que ser atendido y posteriormente se retiró por un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda.
Lamine Yamal notó un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu y se tiró al suelo. Fue sustituido por Roony Bardghji.
El dolor de Lamine Yamal antes de retirarse del terreno de juego. Hansi Flick le dio su apoyo al momento de su salida.
Sin embargo, el partido no se reanudó, debido a una emergencia médica en la grada, por lo que tal y como determina el protocolo de la LaLiga tuvo que ser pausado.
Fue un jugador del Celta el que alertó de la situación a los árbitros y, rápidamente, los servicios médicos del Barcelona se dirigieron a la zona del lateral del estadio.
La zona donde atendieron al aficionado en el Spotify Camp Nou. El club avisó de la situación por la megafonía y el partido estuvo interrumpido unos 20 minutos hasta que los servicios médicos finalizaron con éxito la atención a dicho aficionado.
Según informó el club azulgrana, el seguidor sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el partido que los galenos consiguieron estabilizar. Tras dicha intervención, el paciente ha sido trasladado al Hospital de Bellvitge.
El partido estuvo detenido alrededor de 20 minutos. El Barcelona se terminó yendo con la ventaja mínima en el Spotify Camp Nou.
En el minuto 55' del segundo tiempo, el Barcelona había ampliado la ventaja con un gol de Ferran Torres, pero el mismo fue anulado tras señalar un fuera de juego.
Ferran tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja, pero el marcador no se movió. El Barcelona se llevó los tres puntos con el 1-0.
Los azulgranas son líderes de la Liga Española con 82 unidades, nueve de diferencia con respecto al Real Madrid.