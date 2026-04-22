Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales

El escritor y divulgador de fenómenos paranormales David Wilcock, ampliamente conocido por su actividad en plataformas digitales, falleció a los 53 años, de acuerdo con reportes difundidos el miércoles 22 de abril.
Según información publicada por el portal TMZ, autoridades del condado de Boulder, en el estado de Colorado, atendieron una llamada de emergencia el lunes 20 de abril a las 10:44 de la mañana, en las cercanías de la localidad de Nederland.
El aviso recibido por el sistema 911 alertaba sobre un “problema desconocido”, lo que movilizó a las autoridades hacia el lugar para verificar la situación.
De acuerdo con el reporte, el operador que atendió la llamada consideró que la persona involucrada podría estar atravesando una crisis de salud mental.
Al arribar al sitio, los agentes localizaron a un hombre en el exterior de una vivienda portando un arma. Minutos después, el individuo presuntamente la utilizó contra sí mismo.
El hombre fue declarado sin vida en el lugar, y las autoridades confirmaron que no había otras personas dentro del domicilio en ese momento.
Aunque diversos reportes han vinculado el incidente con David Wilcock, hasta el momento la oficina del sheriff no ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido.
La noticia también fue mencionada por la congresista estadounidense Anna Paulina Luna, quien se refirió al caso a través de la red social X. “Acabamos de enterarnos del trágico fallecimiento de David Wilcock. Estamos orando por su familia, sus seres queridos y los millones de vidas que impactó”, escribió.
Días antes del incidente, Wilcock había mantenido actividad en redes sociales. El 18 de abril publicó que no estaba seguro de realizar su programa en YouTube, señalando que había atravesado situaciones intensas durante ese fin de semana. Posteriormente, el 19 de abril participó en una transmisión en vivo, donde expresó: “Estoy feliz de estar aquí. Estoy emocionado de estar aquí. Cada día que tengo en la Tierra es un regalo y una bendición”.
Durante esa misma emisión, también comentó: “De alguna manera seguimos esforzándonos al máximo, manteniéndonos en el buen camino y haciendo que todo salga bien”, en referencia a una semana que describió como complicada, mientras las autoridades continúan sin ofrecer detalles adicionales sobre el caso.