Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales

Días antes del incidente, Wilcock había mantenido actividad en redes sociales. El 18 de abril publicó que no estaba seguro de realizar su programa en YouTube, señalando que había atravesado situaciones intensas durante ese fin de semana. Posteriormente, el 19 de abril participó en una transmisión en vivo, donde expresó: “Estoy feliz de estar aquí. Estoy emocionado de estar aquí. Cada día que tengo en la Tierra es un regalo y una bendición”.