  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales

Reportes apuntan a la muerte de David Wilcock tras un incidente reportado en Colorado, Estados Unidos

Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
1 de 10

El escritor y divulgador de fenómenos paranormales David Wilcock, ampliamente conocido por su actividad en plataformas digitales, falleció a los 53 años, de acuerdo con reportes difundidos el miércoles 22 de abril.

 Fotos: Redes sociales
Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
2 de 10

Según información publicada por el portal TMZ, autoridades del condado de Boulder, en el estado de Colorado, atendieron una llamada de emergencia el lunes 20 de abril a las 10:44 de la mañana, en las cercanías de la localidad de Nederland.
Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
3 de 10

El aviso recibido por el sistema 911 alertaba sobre un “problema desconocido”, lo que movilizó a las autoridades hacia el lugar para verificar la situación.
Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
4 de 10

De acuerdo con el reporte, el operador que atendió la llamada consideró que la persona involucrada podría estar atravesando una crisis de salud mental.
Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
5 de 10

Al arribar al sitio, los agentes localizaron a un hombre en el exterior de una vivienda portando un arma. Minutos después, el individuo presuntamente la utilizó contra sí mismo.
Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
6 de 10

El hombre fue declarado sin vida en el lugar, y las autoridades confirmaron que no había otras personas dentro del domicilio en ese momento.
Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
7 de 10

Aunque diversos reportes han vinculado el incidente con David Wilcock, hasta el momento la oficina del sheriff no ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido.
Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
8 de 10

La noticia también fue mencionada por la congresista estadounidense Anna Paulina Luna, quien se refirió al caso a través de la red social X. “Acabamos de enterarnos del trágico fallecimiento de David Wilcock. Estamos orando por su familia, sus seres queridos y los millones de vidas que impactó”, escribió.
Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
9 de 10

Días antes del incidente, Wilcock había mantenido actividad en redes sociales. El 18 de abril publicó que no estaba seguro de realizar su programa en YouTube, señalando que había atravesado situaciones intensas durante ese fin de semana. Posteriormente, el 19 de abril participó en una transmisión en vivo, donde expresó: “Estoy feliz de estar aquí. Estoy emocionado de estar aquí. Cada día que tengo en la Tierra es un regalo y una bendición”.
Muere David Wilcock, divulgador de teorías paranormales
10 de 10

Durante esa misma emisión, también comentó: “De alguna manera seguimos esforzándonos al máximo, manteniéndonos en el buen camino y haciendo que todo salga bien”, en referencia a una semana que describió como complicada, mientras las autoridades continúan sin ofrecer detalles adicionales sobre el caso.
Cargar más fotos