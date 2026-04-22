Liberan al “apóstol” Santiago Zúñiga y la justicia toma drástica decisión en El Salvador

El hondureño Santiago Zúñiga Cruz comocido popularmente como "Apóstol Santiago" fue puesto en libertad este miércoles en El Salvador, luego de una resolución judicial que incluyó un procedimiento abreviado y la admisión de los cargos.
El tribunal, además, ordenó que no podrá ingresar a El Salvador durante los próximos tres años, como parte de las condiciones fijadas en la resolución del caso.
La audiencia tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, ubicado a unos 173 kilómetros al oriente de San Salvador. Se trata de una localidad fronteriza con Honduras.
El imputado admitió su responsabilidad en el delito de tráfico de personas, lo que permitió que el proceso se resolviera mediante un procedimiento abreviado, un mecanismo legal que facilita una conclusión más rápida del caso bajo ciertos requisitos establecidos por la ley.
Durante la diligencia, el tribunal dio luz verde a la solicitud presentada por la defensa.
Además, el tribunal no ordenó el pago de fianza. Estas disposiciones se enmarcan dentro de los términos aprobados en la resolución del caso.
Lidia Sarahay Maldonado Matute, quien acompañaba a Santiago Cruz al momento de su captura y también fue acusada por el delito de tráfico ilegal de personas, igualmente quedó en libertad.
Las autoridades capturaron a Zúñiga el 5 de febrero en territorio salvadoreño, cuando presuntamente intentaba cruzar la frontera en compañía de una mujer y un menor de edad.
El Ministerio Público lo señaló por el supuesto delito de tráfico ilegal de personas. Desde su detención, permaneció bajo custodia mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
El caso ha generado un amplio debate en redes sociales, donde la figura de Zúñiga continúa teniendo alta visibilidad tanto entre sus seguidores como entre sus críticos.
Tras su liberación, se prevé que las autoridades procedan a su expulsión y posterior traslado hacia territorio hondureño.