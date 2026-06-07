Las imágenes: Eriksen preocupa y Dinamarca lanza nuevo comunicado sobre su estado

Christian Eriksen volvió a dar el susto en pleno partido tras desplomarse en el amistoso de Dinamarca ante Ucrania este domingo.
Eriksen arrancó en el 11 titular para este duelo amistoso, pero pasada la hora sufriría un nuevo episodio de lo que ocurrió hace unos años.
El Odense Stadion vivió momentos de tensión con el desmayo del reconocido jugador danés. Esto informa su club sobre su estado.
El partido tuvo que ser cancelado tras la hora de partido cuando este iba 2-1 a favor de Dinamarca.
Pasada la hora de partido, en el minuto 65, el jugador se llevó la mano al pecho y cayó al suelo.
Parte de cuerpo técnico y el árbitro pidieron rápidamente las asistencias médicas tras ver al jugador caído.
El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y fue evacuado en camilla.
Los jugadores de ambas plantillas también actuaron y se acercaron al jugador para ver su estado.
El partido estuvo suspendido y los servicios médicos actuaron durante varios minutos tras el nuevo colapso del jugador.
Jugadores, cuerpo técnico e incluso parte de la cuarteta arbitral se unió tras el colapso del jugador.
También cubrieron a Eriksen mientras lo atendían sobre el terreno de juego ante la expectativa de toda la afición.
Las imágenes generaron preocupación y todos se acercaron para ver lo que pasaba con la figura de Dinamarca.
Sus compañeros se mostraron preocupados tras ver la escena de uno de sus líderes.
Algunos se arrodillaron pidiendo por la salud de Eriksen, que nuevamente dio el susto en un partido.
Muchos de sus compañeros se mostraron afectados tras lo sucedido en el Odense.
El partido tuvo que ser cancelado y posteriormen la selección danesa informó que el jugador estaba consciente y se encontraba bien.
Posteriormente, el médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, destacó que el centrocampista se encuentra "bien y que salió del campo por su propio pie".
El doctor destacó la respuesta del marcapasos que lleva Eriksen desde que sufrió una situación similar hace cinco años, en la Eurocopa 2021, en el partido contra islandia.
"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía", indica en un comunicado Boesen que explicó que el futbolista recuperó el conocimiento "muy rápidamente".
"Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él".
"Ahora se someterá a más pruebas en el hospital para determinar qué provocó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital", añade el comunicado del doctor publicado en redes
"Pero Christian se encuentra bien y me ha pedido que le dé recuerdos a todos los jugadores y les diga que está bien", insistió.
El rostro de los jugadores lo decía todo: preocupación y miedo por lo que pasaba en la cancha. Afortunadamentte, el jugador se encuentra bien.
Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021, en el partido contra Finlandia y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados.
Eriksen lleva un desfribrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos.