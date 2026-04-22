Real España vs Platense, EN VIVO Liga Nacional Honduras: Horario y transmisión

San Pedro Sula, Honduras.

Más allá de los nombres y la historia, el choque llega cargado de presión para ambos equipos, que ven en este partido una oportunidad clave para encaminar sus respectivos objetivos.

El fútbol hondureño vive una jornada clave este miércoles 22 de abril, cuando el Real España reciba al Platense en el Estadio Morazán, en un duelo correspondiente a la jornada 20 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La “Máquina” aurinegra atraviesa un momento de dudas tras haber sido uno de los equipos más sólidos durante gran parte del campeonato. El conjunto sampedrano lideró la tabla por varias fechas, pero una serie de resultados irregulares lo han relegado hasta la tercera posición con 31 puntos. Ahora, ve por encima a sus máximos competidores: el Motagua, que comanda con 35 unidades, y el Olimpia, que suma 32.

En ese contexto, ganar en casa ya no es una opción, sino una obligación si quiere mantenerse en la pelea directa por el liderato y llegar con confianza a la fase decisiva.

Por su parte, el Platense ha encontrado un segundo aire en el tramo final del torneo. El cuadro escualo, que parecía rezagado hace algunas jornadas, ha logrado meterse de lleno en la lucha por la clasificación.

Actualmente ocupa la séptima posición con 18 puntos, pero su reciente mejoría lo mantiene con posibilidades reales de escalar hasta el sexto lugar, lo que le permitiría acceder a la ansiada fase final del campeonato. Para ello, sumar en una cancha complicada como el Morazán sería un golpe de autoridad.