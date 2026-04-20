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Fichajes de Olimpia, Motagua contacta a figura y bombazo con Luis Palma

El mercado de fichajes en el fútbol hondureño comienza a tomar temperatura y promete movimientos de alto impacto de cara a la próxima temporada.

Fichajes de Olimpia, Motagua contacta a figura y bombazo con Luis Palma
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En medio de rumores y contactos, aparecen nombres que generan expectativa en la afición ya que surgen noticias con el futuro de varios jugadores del balompié hondureño.
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El lateral derecho de Real España, Carlos "Chapetilla" Mejía, finaliza su contrato y todavía no hay señales de renovación.
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El experimentado volante Walter "Colocho" Martínez fue fichado por Juticalpa-Firpo para jugar en un torneo burocrático en Estados Unidos.
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Solani Solano, extremo de Platense de gran torneo Clausura, tiene activa su cláusula de salida en caso de una mejor oferta de cara a la próxima campaña.
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Daniel Meléndez es uno de los jugadores pilares en el Génesis PN, pero su continuidad está en duda porque su contrato se vence al finalizar el torneo Clausura.
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Motagua va por el fichaje del joven zurdo Luis Hernández, chico que está teniendo una gran campaña con el Victoria. Se conoció de que ya habrían contactos.
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El volante Yair Medrano de Juticalpa FC es otro de los jóvenes talentos a los que Motagua ha puestos sus ojos como potenciales refuerzos.
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Brayan Moya fue enviado a las reservas luego de conocerse problemas de indisciplina. En Marathón han tratado de rescindir su contrato que tiene hasta diciembre del 2026.
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Wilmer Crisanto ya no sigue en la segunda división y fue anunciado por el Vida Veteranos como su gran refuerzo.
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Kevin Álvarez está sin equipo y entrena para volver a la primera división de Honduras. El lateral derecho había anunciado su retiro y ahora espera regresar a las canchas; ha señalado en redes sociales su deseo de jugar en Marathón.
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Samuel Pozantes finaliza su contrato al final del torneo con Platense y es tentado por los dos clubes sampedranos para la próxima temporada. También se conoció de que podría ser legionario.
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Ramón "Primitivo" Maradiaga se unió a la academia de fútbol que está creando el brasileño Luciano Emilio en Honduras.
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El mediocampista Brian Farioli, quien apenas viene volviendo a las canchas tras grave lesión, no tiene asegurado su continuidad en Marathón y su contrato se vence tras la finalización del actual campeonato.
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Daniel Otero, presidente de Marathón, dejó claro que la negociación de la renovación de Pablo Lavallén como técnico del club está por buen camino.
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Erick "Yío" Puerto sigue activo con la opción de marcharse al extranjero o cambiar de club, Platense está abierto a las negociaciones.
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Rafael Villeda, presidente del Olimpia, reveló que se vienen nuevos jugadores para el equipo: "Hay jugadores que nos interesa que están jugando en otras partes y que nos gustaría traerlos, definitivamente van a ver contrataciones", dijo.
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El capitán podría irse... Marcelo Santos, jugador emblema por muchos años en Motagua, aún no renueva y se queda sin contrato al finalizar el torneo Clausura.
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Jorge "Puchilín" Serrano desconoce todavía si la directiva de Motagua desea que continúe para la próxima temporada. El cierre del torneo Clausura es clave para el extremo panameño.
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El arquero Luis "Buba" López se queda sin contrato con el termino del actual torneo. No hay pronunciamiento al respecto, pero en Real España es considerado jugador de la casa.
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El mediocampista Jack Jean-Baptiste cierra su contrato en menos de 8 semanas con Real España producto del préstamo con Olimpia, pero los aurinegros quieren adquirir su pase.
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Rubilio Castillo finaliza contrato con Marathón al finalizar el torneo Clausura y en el club verde buscan llegar a un acuerdo para la extensión del mismo.
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Francisco "Chelito" Martínez tiene pensativo a Marathón a raíz de los intereses de Motagua y Olimpia por fichaje, se queda sin contrato al finalizar el torneo Clausura.
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Luis Palma suena para cambiar de club: El diario escocés The Sun informa que el catracho está en el radar del Sevilla de LaLiga de España.
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Alberth Elis fue directo al señalar al Olimpia como su principal opción en caso de regresar a la competencia hondureña. Está como agente libre.
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En Olimpia están con la expectativa de renovar a José Mario Pinto tras la próxima finalización de su contrato al finalizar este campeonato y no es sorpresa que Pedro Troglio se lo quiera llevar al Banfield de Argentina.
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