Fichajes de Olimpia, Motagua contacta a figura y bombazo con Luis Palma

En medio de rumores y contactos, aparecen nombres que generan expectativa en la afición ya que surgen noticias con el futuro de varios jugadores del balompié hondureño.
El lateral derecho de Real España, Carlos "Chapetilla" Mejía, finaliza su contrato y todavía no hay señales de renovación.
El experimentado volante Walter "Colocho" Martínez fue fichado por Juticalpa-Firpo para jugar en un torneo burocrático en Estados Unidos.
Solani Solano, extremo de Platense de gran torneo Clausura, tiene activa su cláusula de salida en caso de una mejor oferta de cara a la próxima campaña.
Daniel Meléndez es uno de los jugadores pilares en el Génesis PN, pero su continuidad está en duda porque su contrato se vence al finalizar el torneo Clausura.
Motagua va por el fichaje del joven zurdo Luis Hernández, chico que está teniendo una gran campaña con el Victoria. Se conoció de que ya habrían contactos.
El volante Yair Medrano de Juticalpa FC es otro de los jóvenes talentos a los que Motagua ha puestos sus ojos como potenciales refuerzos.
Brayan Moya fue enviado a las reservas luego de conocerse problemas de indisciplina. En Marathón han tratado de rescindir su contrato que tiene hasta diciembre del 2026.
Wilmer Crisanto ya no sigue en la segunda división y fue anunciado por el Vida Veteranos como su gran refuerzo.
Kevin Álvarez está sin equipo y entrena para volver a la primera división de Honduras. El lateral derecho había anunciado su retiro y ahora espera regresar a las canchas; ha señalado en redes sociales su deseo de jugar en Marathón.
Samuel Pozantes finaliza su contrato al final del torneo con Platense y es tentado por los dos clubes sampedranos para la próxima temporada. También se conoció de que podría ser legionario.
Ramón "Primitivo" Maradiaga se unió a la academia de fútbol que está creando el brasileño Luciano Emilio en Honduras.
El mediocampista Brian Farioli, quien apenas viene volviendo a las canchas tras grave lesión, no tiene asegurado su continuidad en Marathón y su contrato se vence tras la finalización del actual campeonato.
Daniel Otero, presidente de Marathón, dejó claro que la negociación de la renovación de Pablo Lavallén como técnico del club está por buen camino.
Erick "Yío" Puerto sigue activo con la opción de marcharse al extranjero o cambiar de club, Platense está abierto a las negociaciones.
Rafael Villeda, presidente del Olimpia, reveló que se vienen nuevos jugadores para el equipo: "Hay jugadores que nos interesa que están jugando en otras partes y que nos gustaría traerlos, definitivamente van a ver contrataciones", dijo.
El capitán podría irse... Marcelo Santos, jugador emblema por muchos años en Motagua, aún no renueva y se queda sin contrato al finalizar el torneo Clausura.
Jorge "Puchilín" Serrano desconoce todavía si la directiva de Motagua desea que continúe para la próxima temporada. El cierre del torneo Clausura es clave para el extremo panameño.
El arquero Luis "Buba" López se queda sin contrato con el termino del actual torneo. No hay pronunciamiento al respecto, pero en Real España es considerado jugador de la casa.
El mediocampista Jack Jean-Baptiste cierra su contrato en menos de 8 semanas con Real España producto del préstamo con Olimpia, pero los aurinegros quieren adquirir su pase.
Rubilio Castillo finaliza contrato con Marathón al finalizar el torneo Clausura y en el club verde buscan llegar a un acuerdo para la extensión del mismo.
Francisco "Chelito" Martínez tiene pensativo a Marathón a raíz de los intereses de Motagua y Olimpia por fichaje, se queda sin contrato al finalizar el torneo Clausura.
Luis Palma suena para cambiar de club: El diario escocés The Sun informa que el catracho está en el radar del Sevilla de LaLiga de España.
Alberth Elis fue directo al señalar al Olimpia como su principal opción en caso de regresar a la competencia hondureña. Está como agente libre.
En Olimpia están con la expectativa de renovar a José Mario Pinto tras la próxima finalización de su contrato al finalizar este campeonato y no es sorpresa que Pedro Troglio se lo quiera llevar al Banfield de Argentina.