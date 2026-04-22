Wilmer Velásquez responde a Lavolpe y hace confesión sobre apodo que recibió

San Pedro Sula, Honduras.

Ahora, Wilmer ha reaccionado a esta historia y responde con agradecimiento las palabras que le dijo el entrenador y hasta revela el apodo que le puso el argentino. El Matador explica que los compañeros de habitación fueron quienes comentaron al técnico de que Wilmer solo de la palabra de Dios y de la biblia les hablaba.

El polémico entrenador argentino, Ricardo Antonio Lavolpe , hizo una revelación sobre el paso del hondureño Wilmer Velásquez por el Atlas de México en 2001. El argentino recuerda que el "Matador", no se bajaba la biblia del brazo, pero no metía goles.

En una entrevista al programa "Deportes Kairos" , Wilmer también reveló que parte del carácter que formó fue gracias a la exigencia de Lavolpe . Le agradece que lo recuerde por algo bueno como hablar de la biblia y no se le recuerde porque andaba en bares o discotecas de Guadalajara, México.

Fue un momento duro en su carrera: "Solo una persona que no conoce a Ricardo toma esa entrevista de otra forma. En efecto, fue una plática que nosotros tuvimos porque lo entiendo a él como entrenador y ahora que estoy del otro lado, más lo entiendo a él. Para mí fue un momento que no fue fácil, claro, iba con una carta de presentación de goleador de Honduras y las cosas no salieron como yo esperaba"

Los compañeros que se quejaron con Lavolpe: "No era un jugador que se presentaba al terreno de juego o algún partido para hacer mal las cosas, entiendo a Ricardo. Mis compañeros le transmitieron el mensaje, los que en realidad concentrábamos, mis compañeros de habitación. Esa era mi vida y no la puedo negar. Hay cosas que en la vida no se pueden negar y el hecho de que yo dejara la biblia a un lado no lo puedo hacer y me llamó la atención que él no reprocha, ni me dijo que porqué no entraba bien, sino que me por lo que me estaba llamando la atención era porque no hago goles"

Agradecido con Ricardo Lavolpe: "Le agradezco muchísimo, porque independiente que no me salieron las cosas, que me ayudó a crecer no solo como futbolista, sino también como persona. Es importante entender lo que él dice, que vaya y meta goles"

Un hondureño que se inventaron los directivos: "No me compete a mí porque ya eso es parte administrativa, no podía ir a preguntarle al entrenador, usted me pidió, a mi me dijeron viaja, está todo listo, fui muy recibido de parte de él, de Milton que era el preparador físico y me trataron bien. Luego en la otra pregunta, es importante saber escuchar, el hombre cuando da la entrevista dice, por no anotar goles, no por no entrenar. Hay que saber descifrar y entender bien para no distorsionar, eso es una realidad de una plática que tuvimos".

El apodo que le puso Ricardo Lavolpe: "Con Daniel Osorno que era mi compañero de cuarto abría la biblia y podía ilustrarle a él porque es parte de mi vida y les hablaba, después tuve compañero a Mario Méndez con el cual compartía, claro, ellos miraban que pasaba con la biblia. Como ellos se llevaban bien con Ricardo, tenían una generación que Ricardo sacó en su momento que se jugaban por él la vida y dieron muchos resultados, ellos de broma le transmitían a Ricardo y le decían que Wilmer no podemos hablar de otra cosa y estaba compartiendo la palabra. Ricardo ya no me decía Wilmer, me decía 'Biblia'; venía para acá biblia, como estás"

El mensaje que le dejó la plática con Ricardo: "Lo escuché y me causó tremenda satisfacción y recordar y escuchar esa plática que tuvimos con este hombre (Ricardo Lavolpe), conscientemente o inconscientemente, Dios lo usó para poder formar el carácter en mi vida que en ese momento no lo tenía. Con esas palabras que me dijo entendí que la vida me iba a exigir, la vida nos va a demandar y nos iba a servir para salir adelante".

El agradecimiento con el entrenador: "Yo le quiero agradecer a Ricardo Lavolpe y quiero decirle que donde quiera que esté, por esa plática que un día tuvimos, por eso que dijo a acerca de la biblia es algo que no puedo dejarlo y me satisface que no dijo que era porque me estaba portando mal o era un jugador desordenado ni andaba en Night Club, bares o discoteca, sino por la biblia y es parte de mi vida. Después de 25 años me alegra muchísimo en mi corazón que recuerdes la biblia"

El recuerdo que tiene de Lavolpe: "Me dice Ricardo en ese momento, mirá Wilmer, es mi forma de trabajar, mi forma de tratar con el jugador, lo hago porque me gusta sacar lo mejor del jugador y vos tenés que hablarle de algo que le toque al jugador, de algo que lo haga reaccionar".