¿Sigue o se va? Platense toma decisión y define el futuro de Raúl Cáceres

La estadía de Cáceres en el tiburón se alargará hasta 2029, prolongando así uno de los procesos más serios en la última época de la institución porteña que con la integración de la nueva presidencia ha florecido en cuanto a resultados deportivos y administrativos ya que manejan un techo salarial y no se exceden de ese margen.

La primera gran decisión del jerarca selacio es referente al futuro del técnico Raúl Cáceres y ante eso, Andrés ha decidido darle un proyecto a largo plazo al entrenador hondureño para que continúe bajo el mando de la dirección técnica. La Prensa ha conocido que el timonel renovará su convenio por tres años (seis torneos más), reafirmando así su respaldo al trabajo realizado por el ex entrenador de las inferiores del Olimpia .

El Platense de Puerto Cortés a pesar de que sigue en liza en el actual torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional no detiene su planificación y ya vislumbran lo que será la próxima temporada 2026-2027. Las decisiones han comenzado a tomarse de la mano del presidente Christian Andrés.

Cáceres llegó al Platense cuando el equipo jugaba en Liga de Ascenso, fue firmado en diciembre del 2023 justo después de que el tiburón no pasara ni siquiera de la ronda de grupos y de venir de fracasar con Augusto Camejo (uruguayo), Rommel Salgado y Fernando Araújo (uruguayo). Desde enero del 2024 está al frente del club, es decir, al final del contrato que firmará llegará a un sólido proyecto de seis años.

Después de ello, Cáceres hizo competir a los porteños en la segunda división, incluso estando a un paso del ascenso, antes de lograr la promoción por un fracaso del TAS a favor de la institución que obligó a la FFH la restitución de la categoría . En su primer torneo de Liga Nacional, sin preparación previa para llegar a primera división, hicieron una participación decorosa, y en este segundo torneo (Clausura 2026) todavía siguen luchando por entrar a la liguilla.

El trabajo no solo incluye la primera plantilla ya que es una labor integral que incluye su semillero, uno de los más prolíficos en la historia del fútbol hondureño. De momento ya salen a luz algunos nombres como Yeison Arriola, Alexander Álvarez, Ángelo Norales, Pavel Johnson y Eduardo Urbina.

OTRAS DECISIONES EN PLATENSE

Asimismo La Prensa ha conocido que Raúl Cáceres al conocer la decisión del presidente del Platense de un proceso largo, ya planifica y confecciona el plantel para la próxima temporada con algunas bajas y posibles refuerzos.

El entrenador tiene una lista de jugadores a los cuales se les va a realizar un informe referente a su rendimiento en el torneo y dependiendo de ahí se tomarán decisiones. Habrá alrededor de seis salidas y nuevas caras en el tiburón.

Otro caso que la directiva del Platense tiene en su escritorio es definir el futuro del delantero Erick Puerto, delantero del club que tiene un par de ofrecimientos del fútbol exterior y con el que la institución pretende hacer caja para conformar el nuevo plantel.