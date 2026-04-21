  1. Inicio
  2. · Deportes

Confirmados los árbitros de la Jornada 20: ¿Quién pitará el Clásico Olimpia vs Marathón?

La Comisión de Arbitraje designó sus cuartetas de árbitros para los partidos de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026.

Confirmados los árbitros de la Jornada 20: ¿Quién pitará el Clásico Olimpia vs Marathón?

Saíd Martínez estará presente en esta jornada 20 del Torneo Clausura 2026.

La Liga Nacional de Honduras continuará su actividad a mitad de semana con duelos claves en la lucha por los primeros lugares del Torneo Clausura 2026 del balompié catracho.

La jornada 20 involucra partidos trascendentales y es por ellos que la Comisión de Arbitraje ha tomado a bien nombrar los silbantes que consideran puedan hacer el mejor trabajo posible.

Es así que uno de los duelos cumbres de la jornada, el clásico nacional entre Olimpia y Marathón lo dirigirá Nelson Salgado, compromiso a disputarse en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, miércoles a las 7:30 de la noche.

Comisión de Arbitraje admite errores en uso del FVS y la exigencia a Liga Nacional

Salgado estará acompañado de Alberto Meza, Jesús Carrasco y David Carrasco, mientras el asesor será Wilson Matute.

Otro partido con vital importancia en la lucha por la permanencia es el Victoria vs Juticalpa, siempre el miércoles a las 3:00 pm, en el estadio Ceibeño. Aquí han sido designados: Selvin Brown, Gerson Orellana, Roney Salinas y Raúl Castro.

Mientras que para el duelo entre Real España vs Platense en el estadio General Francisco Morazán, aquí impartirá justicia: Julio Guity, Elder Oliva, Javier Martínez y José Valladares.

JORNADA DEL JUEVES

La actividad de la Liga Nacional continuará el jueves en el estadio Emilio Williams de Choluteca a partir de las 5:15 pm, donde UPNFM recibe a Génesis PM. Este duelo será dirigido por los mundialistas Said Martínez, Walter López, Christian Ramírez y Belkis Flores.

El partido cumbre del la jornada del jueves entre Olancho vs Motagua en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, la responsabilidad fue dada a Luis Mejía, Lourdes Noriega, Raúl Valladares y Merlin Soto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias