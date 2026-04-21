Confirmados los árbitros de la Jornada 20: ¿Quién pitará el Clásico Olimpia vs Marathón?

La Liga Nacional de Honduras continuará su actividad a mitad de semana con duelos claves en la lucha por los primeros lugares del Torneo Clausura 2026 del balompié catracho.

La jornada 20 involucra partidos trascendentales y es por ellos que la Comisión de Arbitraje ha tomado a bien nombrar los silbantes que consideran puedan hacer el mejor trabajo posible.

Es así que uno de los duelos cumbres de la jornada, el clásico nacional entre Olimpia y Marathón lo dirigirá Nelson Salgado, compromiso a disputarse en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, miércoles a las 7:30 de la noche.