Confirmados los árbitros de la Jornada 20: ¿Quién pitará el Clásico Olimpia vs Marathón?

La Liga Nacional de Honduras continuará su actividad a mitad de semana con duelos claves en la lucha por los primeros lugares del Torneo Clausura 2026 del balompié catracho.
La jornada 20 involucra partidos trascendentales y es por ellos que la Comisión de Arbitraje ha tomado a bien nombrar los silbantes que consideran puedan hacer el mejor trabajo posible.
Es así que uno de los duelos cumbres de la jornada, el clásico nacional entre Olimpia y Marathón lo dirigirá Nelson Salgado, compromiso a disputarse en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, miércoles a las 7:30 de la noche.
Salgado estará acompañado de Alberto Meza, Jesús Carrasco y David Carrasco, mientras el asesor será Wilson Matute.
Otro partido con vital importancia en la lucha por la permanencia es el Victoria vs Juticalpa, siempre el miércoles a las 3:00 pm, en el estadio Ceibeño. Aquí han sido designados: Selvin Brown, Gerson Orellana, Roney Salinas y Raúl Castro.
Mientras que para el duelo entre Real España vs Platense en el estadio General Francisco Morazán, aquí impartirá justicia: Julio Guity, Elder Oliva, Javier Martínez y José Valladares.
JORNADA DEL JUEVES
La actividad de la Liga Nacional continuará el jueves en el estadio Emilio Williams de Choluteca a partir de las 5:15 pm, donde UPNFM recibe a Génesis PM. Este duelo será dirigido por los mundialistas Said Martínez, Walter López, Christian Ramírez y Belkis Flores.
El partido cumbre del la jornada del jueves entre Olancho vs Motagua en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, la responsabilidad fue dada a Luis Mejía, Lourdes Noriega, Raúl Valladares y Merlin Soto.