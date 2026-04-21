Comisión de Arbitraje admite errores en uso del FVS y la exigencia a Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión de Arbitraje ha salido al paso para hacer sus valoraciones en un análisis de las últimas jornadas del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y las situaciones polémicas que se han vivido con el uso del FVS. Benigno Pineda, representante del Departamento de Arbitraje compareció a la conferencia y detalló los partidos en los que se dieron acciones en las que los árbitros han tenido que hacer uso de la tecnología.

Pineda se mostró muy enfático en las acciones en las que se ha fallado y resaltó en aquellas que se han acertado y han ayudado a corregir errores, pero adelanta que se vienen una capacitación. CHOLOMA VS OLIMPIA Choloma anota un gol, fue sometido a revisión y se descubre que hay una falta del jugador que anota. Fue considerado por no válido el gol" "Olimpia anota un gol y todos nos fijamos que el jugador que está posicionado al frente (Chirinos) está teniendo interferencia con el portero, pero el árbitro está enfocado que el jugador que está al fondo está habilitando. Los árbitros la revisaron y se necesitó traer el asistente para que explicara qué jugador habilitaba y el gol de dio por válido" MOTAGUA VS JUTICALPA "Reclamaban fuera de juego, pero el momento de la revisión, ningún jugador de Motagua la toca, sino que es el mismo defensor, se la cambia del portero y quitamos cualquier situación de fuera de juego. La acción fue considerada autogol" PLATENSE VS UPNFM "No hay una claridad si el jugador de Platense está fuera de juego y la directriz que ellos tienen (árbitros) en estas situaciones es que deben de dejarlas ir. Aquí el árbitro no debió determinar que había fuera de juego y sí sancionar la falta como tiro penal. El Platense hizo la solicitud de tiro penal y realmente la acertó, pero el árbitro decretó fuera de juego, al que no debió ser, sino un tiro penal a favor de Platense" "Aquí el árbitro concedió gol y no debió ser, tuvieron que valorar en el FVS que este jugador está en posición adelantada. Este gol no debió contar para Platense".

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