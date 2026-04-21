Comisión de Arbitraje admite errores en uso del FVS y la exigencia a Liga Nacional

La Comisión de Arbitraje ha salido al paso para hacer sus valoraciones en un análisis de las últimas jornadas del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y las situaciones polémicas que se han vivido con el uso del FVS.
Benigno Pineda, representante del Departamento de Arbitraje compareció a la conferencia y detalló los partidos en los que se dieron acciones en las que los árbitros han tenido que hacer uso de la tecnología.
Pineda se mostró muy enfático en las acciones en las que se ha fallado y resaltó en aquellas que se han acertado y han ayudado a corregir errores, pero adelanta que se vienen una capacitación.
CHOLOMA VS OLIMPIA
Choloma anota un gol, fue sometido a revisión y se descubre que hay una falta del jugador que anota. Fue considerado por no válido el gol"
"Olimpia anota un gol y todos nos fijamos que el jugador que está posicionado al frente (Chirinos) está teniendo interferencia con el portero, pero el árbitro está enfocado que el jugador que está al fondo está habilitando. Los árbitros la revisaron y se necesitó traer el asistente para que explicara qué jugador habilitaba y el gol de dio por válido"
MOTAGUA VS JUTICALPA
"Reclamaban fuera de juego, pero el momento de la revisión, ningún jugador de Motagua la toca, sino que es el mismo defensor, se la cambia del portero y quitamos cualquier situación de fuera de juego. La acción fue considerada autogol"
PLATENSE VS UPNFM
"No hay una claridad si el jugador de Platense está fuera de juego y la directriz que ellos tienen (árbitros) en estas situaciones es que deben de dejarlas ir. Aquí el árbitro no debió determinar que había fuera de juego y sí sancionar la falta como tiro penal. El Platense hizo la solicitud de tiro penal y realmente la acertó, pero el árbitro decretó fuera de juego, al que no debió ser, sino un tiro penal a favor de Platense"
"Aquí el árbitro concedió gol y no debió ser, tuvieron que valorar en el FVS que este jugador está en posición adelantada. Este gol no debió contar para Platense".
RESPONDE A LAS CONSULTAS
¿Qué pasa con el árbitro cuando aún con el uso de FVS se validan acciones de gol que no deben?
"No queremos que se equivoque aún viendo la imagen de la televisión"
FVS HA GENERADO UNA SITUACIÓN DE POLÉMICA
"Es un proceso nuevo que nosotros consideramos que será de beneficio para el fútbol, estamos preparando a los árbitros en las deficiencias que están teniendo y una de ellas es al momento de estar frente al monitor"
VIENE NUEVA CAPACITACIÓN
"Este jueves la gente encargada de la tecnología dará una capacitación en relación que los árbitros al momento de la revisión pidan las tomas necesarios para determinar y analizar de manera correcta una acción de juego"
PROBLEMAS CON LAS TOMAS TELEVISIVAS
"No están todos los ángulos necesarios de las cámaras en un partido y esto requiere que la Liga Nacional exija o requiera más cámaras. Necesitamos otro tipo de ángulo de visión para que el árbitro tenga claro e interprete mejor la situación en el juego"
LAS ESTADÍSTICAS HASTA EL MOMENTO
"Se han anotado 70 goles de la jornada 15 a la 19, 66 goles limpios. Hay dos goles que en el campo los árbitros levantaron bandera diciendo fuera de juego, pero se fue al FVS y se corrigieron esos errores, Ahí es un beneficio del FVS"
"En el gol de Marathón no se aprovechó el FVS, el último partido de Marathón contra Génesis, la acción la tuvieron que dar como válida"
¿QUÉ PASARÁ CON EL FVS EN LA ÚLTIMA JORNADA CON TODOS LOS PARTIDOS AL MISMO TIEMPO?
"No estoy enterado sobre esa situación, vamos a preguntar a la gente de la tecnología sobre ese caso"