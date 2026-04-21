Confirman sede del Olimpia-Marathón: día y horarios de jornada 20 del Clausura

Tegucigalpa, Honduras.

La emoción del fútbol hondureño entra en su etapa decisiva con la disputa de la jornada 20 del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras, una fecha clave que se jugará a mitad de semana y que marcará el rumbo de los equipos en la pelea por clasificar a las triangulares, así como en la lucha por evitar el descenso.

La actividad comenzará el miércoles 22 de abril en el Estadio Municipal Ceibeño, donde Victoria recibirá a Juticalpa FC desde las 3:00 de la tarde. El conjunto ceibeño buscará sumar tres puntos vitales en su lucha por la permanencia. En el duelo de la primera vuelta, los olanchanos se impusieron 1-0 en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Más tarde, la acción se trasladará al Estadio Francisco Morazán, donde Real España se enfrentará a Platense a partir de las 5:15 de la tarde. Ambos equipos llegan con la intención de romper la paridad en la serie, luego de empatar 2-2 en la primera vuelta en un vibrante encuentro.