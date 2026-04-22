Mauricio Dubón encendido: Brilla con el bate y se mete en la élite de Grandes Ligas

Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón está firmando un arranque de temporada 2026 que no pasa desapercibido en las Grandes Ligas de Béisbol, consolidándose como uno de los bateadores más consistentes dentro de los Bravos de Atlanta. Su rendimiento no solo lo mantiene dentro de la rotación diaria, con poco descanso, sino que también lo posiciona como un jugador clave en la ofensiva del equipo. Previo al tercer juego de la serie ante los Washington Nationals (4:45 pm hora en Honduras), el catracho presume un sólido promedio de bateo de .313, cifra que no solo lidera dentro del equipo en este contexto, sino que además lo ubica dentro del top-15 de todo el béisbol de las Grandes Ligas, un reflejo claro de su impacto ofensivo en este inicio de campaña.

Este rendimiento cobra todavía más valor al superar a figuras de peso como Ronald Acuña Jr. dentro de la plantilla de loa Bravos de Atlanta, especialmente considerando que Dubón ha sido históricamente reconocido más por su versatilidad que por su producción con el bate. Sin embargo, la temporada 2026 está mostrando una versión más completa del sampedrano. Su capacidad para responder ofensivamente, sumada a su habitual aporte defensivo como utility, desempeñándose como campocorto y segunda base, lo han convertido en una pieza confiable y cada vez más determinante.

LOS 10 GRANDES DATOS DE MAURICIO DUBÓN EN 2026

Para la línea ofensiva de hoy en el juego 3 contra Washington Nationals, el hondureño tiene el mejor promedio de bateo con .313 por encima mismo del venezolano Ronald Acuña con .242. Se le ha conocido como Utility Player y en esta temporada 2026 ha jugado como campo corto y segunda base. Se encuentra en el top-10 de los beisbolistas de su institución con más juegos hasta los momentos, tiene 22 al igual que Michaell Harris II y Mike Yastrzemski. En cuando a turnos al bate, el sampedrano ha tenido 80 turnos y es el sexto en el orden de los Bravos de Atlanta. Mauricio Dubón destaca como el quito beisbolista con más carreras anotadas, tiene 12. El líder es Drake Baldwin con 25. El catracho destaca todavía más cuando se trata de conectar hits, es el número 3 con 25 en su cuenta. Drake Baldwin es el primero con 31 y Ozzie Albies el segundo con 26.