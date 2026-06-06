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Honduras confirma tercer caso importado de sarampión en Omoa, Cortés

La Secretaría de Salud confirmó un tercer caso importado de sarampión en Honduras, en una mujer residente en Omoa, Cortés, como parte de la vigilancia epidemiológica ante la alerta regional por la enfermedad

Honduras confirma tercer caso importado de sarampión en Omoa, Cortés

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica intensificada ante la alerta regional, tras la confirmación de nuevos casos importados en el país.

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud de Honduras confirmó este día un tercer caso importado de sarampión en el país, como parte de la vigilancia epidemiológica intensificada ante la alerta regional por esta enfermedad.

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Se trata de una persona de sexo femenino, residente en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, cuyo caso mantiene nexo epidemiológico con la situación de sarampión que actualmente afecta a la República de Guatemala.

De acuerdo con el comunicado oficial, la paciente presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, tos, ojos rojos (conjuntivitis), dolor de cabeza, secreción nasal y dificultad para respirar. Tras la evaluación clínica y epidemiológica, se tomaron las muestras correspondientes, confirmándose el diagnóstico.

Las autoridades de salud informaron que los contactos identificados permanecen bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico, mientras los equipos de respuesta continúan con la investigación de campo y las acciones de contención y control conforme a los protocolos nacionales.

La Secretaría de Salud reiteró que, hasta la fecha, Honduras no registra casos autóctonos de sarampión, por lo que no existe evidencia de transmisión comunitaria sostenida en el territorio nacional. Los casos confirmados corresponden a eventos importados asociados a la situación epidemiológica regional.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias y puede afectar a personas de todas las edades, con riesgo de complicaciones graves en niños pequeños, mujeres embarazadas, personas no vacunadas e inmunocomprometidas.

Ante ello, las autoridades sanitarias recomendaron a la población, especialmente a los grupos de riesgo y viajeros, verificar y completar su esquema de vacunación con la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), acudiendo a los centros de salud para su aplicación oportuna.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión e instó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar rumores y desinformación.

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Redacción La Prensa
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