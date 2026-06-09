Mourinho pide otro fichaje: Real Madrid ya se puso en contacto por crack de la Premier League

Madrid, España.

El italiano Riccardo Calafiori, defensa del Arsenal, figura entre los posibles objetivos del Real Madrid, que habría establecido un primer contacto con el club londinense para conocer su disposición a negociar un posible traspaso, según adelantó este martes la prensa italiana.

Esta eventual operación del conjunto merengue con el jugador romano, una de las piezas destacadas en la temporada del Arsenal dirigido por Mikel Arteta, que se alzó con la Premier League, estaría vinculado al inminente regreso de José Mourinho al banquillo del Bernabéu, ya que ambos coincidieron en la Roma.

Según los medios transalpinos, el interés del Real Madrid por Calafiori forma parte de la planificación del club de cara a reforzar la banda izquierda, aunque por el momento no habría una negociación avanzada, sino únicamente contactos con el Arsenal para conocer su situación contractual.