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Mourinho pide otro fichaje: Real Madrid ya se puso en contacto por crack de la Premier League

La prensa italiana informa del interés del Real Madrid por un futbolista del Arsenal, campeón de la Premier League.

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 08:31 -
  • Agencia EFE
Mourinho pide otro fichaje: Real Madrid ya se puso en contacto por crack de la Premier League

José Mourinho le exige otro fichaje a Florentino Pérez en su regreso al Real Madrid.
Madrid, España.

El italiano Riccardo Calafiori, defensa del Arsenal, figura entre los posibles objetivos del Real Madrid, que habría establecido un primer contacto con el club londinense para conocer su disposición a negociar un posible traspaso, según adelantó este martes la prensa italiana.

Esta eventual operación del conjunto merengue con el jugador romano, una de las piezas destacadas en la temporada del Arsenal dirigido por Mikel Arteta, que se alzó con la Premier League, estaría vinculado al inminente regreso de José Mourinho al banquillo del Bernabéu, ya que ambos coincidieron en la Roma.

Según los medios transalpinos, el interés del Real Madrid por Calafiori forma parte de la planificación del club de cara a reforzar la banda izquierda, aunque por el momento no habría una negociación avanzada, sino únicamente contactos con el Arsenal para conocer su situación contractual.

Calafiori, de 24 años, formado en la cantera de la Roma, fue una de las grandes revelaciones del Bolonia antes de su fichaje por el Arsenal, al que llegó en julio de 2024 y con el que firmó contrato hasta 2029.

En sus dos años en los 'Gunners', el italiano, internacional con su selección, ganó protagonismo y fue una de las revelaciones en la pizarra de Arteta pese a varias lesiones que le mantuvieron lejos de los terrenos de juego. En la última temporada, jugó 26 partidos, con un gol y dos asistencias.

Entre sus experiencias en el conjunto romano y boloñés, pasó por clubes como el suizo Basilea y el Génova.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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