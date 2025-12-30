Real España suma dos fichajes para el Clausura 2026: uno sonaba en Motagua

San Pedro Sula, Honduras.

Real España no amaga y continúa reforzándose de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La directiva aurinegra confirmó este martes dos fichajes más, siguiendo con su misión de armar un plantel competitivo para pelear títulos a nivel local y buscar un buen papel en la Concacaf Champions Cup 2026. Uno de los nuevos refuerzos es el mediocentro ofensivo hondureño Anthony García, quien llega tras una brillante temporada con el Colorado Rapids 2 en la MLS Next Pro, donde destacó por su desequilibrio. Su rendimiento en Estados Unidos le permitió consolidarse como uno de los futbolistas catrachos con mayor proyección en el exterior en el último año.

Le damos la bienvenida a Anthony García, extremo hondureño que se suma a la familia aurinegra para aportar velocidad, y entrega por este escudo.

¡Bienvenido al Real Club Deportivo España! 💛🖤 pic.twitter.com/yupyV9fxwY — Real Club Deportivo España (@rcdespana) December 30, 2025

Antes de su paso por el fútbol estadounidense, García militó en clubes del balompié nacional como Motagua y Vida, acumulando experiencia en Liga Nacional. Su regreso al fútbol hondureño representa una apuesta importante para Real España, que busca potenciar su ataque por las bandas con un jugador rápido y desequilibrante. Cabe destacar que se había hablado de su posible regreso al Ciclón Azul, pero al final no se concretó. El otro fichaje confirmado es el delantero argentino Ángel David Sayago, un atacante de área con buen juego aéreo y presencia física. Sayago ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol argentino, donde ha militado en equipos como Arsenal de Sarandí, Defensores de Belgrano, Tristán Suárez y su último club el Atlético Independiente, sumando experiencia en torneos de ascenso y primera división. Además, tuvo un breve paso en el Herediano de Costa Rica. A lo largo de su trayectoria, Sayago se ha caracterizado por ser un delantero luchador, con capacidad para jugar de espaldas al arco y aportar goles. Su llegada busca solucionar una de las principales necesidades de la Máquina, como lo es la mayor contundencia ofensiva.

Le damos la bienvenida a Ángel David Sayago, centro delantero argentino que llega a reforzar el ataque aurinegro.



Listo para luchar por este escudo y defender estos colores.

¡Bienvenido al Real Club Deportivo España! 💛🖤 pic.twitter.com/eTj5VQAdei — Real Club Deportivo España (@rcdespana) December 30, 2025