Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca

Ellos son los diputados electos según el CNE por el departamento de Choluteca.
Diler Mauricio Martínez Hernádez, Partido Nacional.
Carlos Roberto Ledezma Casco, Partido Nacional.
Yuri Cristhian Sabas Gutierrez, Partido Liberal.
Luis Enrique Ortega Sanchez, Partido Libre.
Javier Alejandro Mendieta Servellon, Partido Nacional.
Alex Remberto Ordoñez Ordoñez, Partido Liberal.
Nidia Gissella Castillo Funez, Partido Libre.
Ileana Nazareth Velasquez Ordoñez, Partido Nacional.
Luis Fernando Coello, Partido, Liberal.