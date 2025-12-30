  1. Inicio
Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca

Conozca a los hombres y mujeres que representarán al departamento de Choluteca en el Congreso Nacional.

Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
1 de 10

Ellos son los diputados electos según el CNE por el departamento de Choluteca.
Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
2 de 10

Diler Mauricio Martínez Hernádez, Partido Nacional.

Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
3 de 10

Carlos Roberto Ledezma Casco, Partido Nacional.

Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
4 de 10

Yuri Cristhian Sabas Gutierrez, Partido Liberal.

Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
5 de 10

Luis Enrique Ortega Sanchez, Partido Libre.

Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
6 de 10

Javier Alejandro Mendieta Servellon, Partido Nacional.

Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
7 de 10

Alex Remberto Ordoñez Ordoñez, Partido Liberal.
Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
8 de 10

Nidia Gissella Castillo Funez, Partido Libre.
Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
9 de 10

Ileana Nazareth Velasquez Ordoñez, Partido Nacional.
Los rostros de los nueve diputados electos en Choluteca
10 de 10

Luis Fernando Coello, Partido, Liberal.

