Video: el momento exacto del tiroteo que dejó un herido en Juticalpa

Juticalpa, Olancho.

De acuerdo con información preliminar, sujetos que se transportaban en una motocicleta interceptaron a un ciudadano que se conducía en un vehículo tipo pick-up, marca Toyota Hilux, color blanco.

La balacera ocurrió alrededor de las 10:40 a. m. en una zona urbana del municipio, específicamente en las cercanías del barrio La Hoya , aunque reportes también ubican el hecho en el sector de Calona, por lo que las autoridades deberán precisar la ubicación exacta.

Un ataque armado registrado la mañana de este miércoles en Juticalpa, Olancho, dejó a una persona herida y generó alarma entre los vecinos, luego de que el hecho fuera captado por cámaras de seguridad.

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra el carro, en un hecho que quedó registrado en video y que ya circula en redes sociales.

En las imágenes se observa el momento exacto en que los agresores disparan contra el vehículo, lo que ha generado preocupación entre la población por el nivel de violencia en la zona.

A pesar de la intensidad del ataque, la víctima logró sobrevivir y únicamente resultó con una herida en uno de sus brazos.

El ciudadano fue auxiliado en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del herido, así como el móvil del atentado.

Las autoridades policiales se desplazaron a la escena para iniciar las investigaciones y recolectar evidencias que permitan identificar a los responsables.

El caso se suma a otros episodios de violencia que mantienen en alerta a los habitantes de Juticalpa, quienes expresan preocupación por la inseguridad en el sector.

Las autoridades reiteraron que continuarán con operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables y esclarecer lo ocurrido.