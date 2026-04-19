Video: segundo a segundo, el accidente que terminó con la vida de Hernán Martínez

Cortés, Honduras.

El fallecimiento de Hernán Martínez, de 28 años, ha generado conmoción, no solo por su impacto en redes sociales, sino también por la difusión de videos que muestran cómo ocurrió el accidente que terminó con su vida. Martínez, empresario y creador de contenido, era conocido por su carisma, autenticidad y sentido del humor, cualidades que le permitieron ganarse el cariño de una amplia comunidad digital. Según el reporte oficial de Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), las investigaciones preliminares descartan la participación de otros vehículos en el hecho.

El informe señala que el conductor habría perdido el control del automóvil, posiblemente debido a una distracción relacionada con el uso del celular, lo que ocasionó que se saliera de la vía y colisionara contra el árbol. Asimismo, el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el accidente. El caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo, entre ellos otro acompañante que resultó herido de consideración.

El día del accidente

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad revelan la secuencia del hecho. Una de las tomas, grabada desde una estación gasolinera ubicada al otro lado del sitio del accidente, muestra varios carros transitando por la vía durante la noche, cuando de pronto se observa una bola de fuego que irrumpe en la escena. De acuerdo con el video, el vehículo en el que se transportaba Hernández circulaba a la par de otro vehículo antes de perder el control e impactar violentamente contra un frondoso árbol a la orilla del anillo periférico.