Hallan muerto a taxista tras ser reportado como desaparecido en Yoro

El cuerpo sin vida del taxista Andy González Ramos fue localizado en la comunidad de Guangolola, en El Negrito, Yoro, zona norte de Honduras, luego de que sus familiares denunciaran su desaparición desde la tarde del martes.
El ahora fallecido trabajaba como taxista en la ruta de transporte colectivo que cubre el trayecto entre El Progreso y Agua Blanca Sur.
Según reportes preliminares, el taxista Andy González habría sido privado de su libertad en el sector de Agua Blanca Sur, situación que llevó a sus familiares a interponer la denuncia de inmediato, lo que a su vez movilizó a las autoridades para iniciar su búsqueda.
El cuerpo del joven fue hallado en la parte trasera de un vehículo, presentando un impacto de bala. El automóvil había sido abandonado a la orilla de la carretera.
Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena y realizaron el levantamiento del cadáver del taxista.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido el motivo del crimen, aunque investigan como posibles móviles la extorsión y el robo, hipótesis que forman parte de las líneas abiertas en el caso.