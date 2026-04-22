Hallan muerto a taxista tras ser reportado como desaparecido en Yoro

El Negrito, Honduras

El cuerpo sin vida del taxista Andy González Ramos fue localizado en la comunidad de Guangolola, en El Negrito, Yoro, zona norte de Honduras, luego de que sus familiares denunciaran su desaparición desde la tarde del martes.

El ahora fallecido trabajaba como taxista en la ruta de transporte colectivo que cubre el trayecto entre El Progreso y Agua Blanca Sur.

Según reportes preliminares, el taxista Andy González habría sido privado de su libertad en el sector de Agua Blanca Sur, situación que llevó a sus familiares a interponer la denuncia de inmediato, lo que a su vez movilizó a las autoridades para iniciar su búsqueda.