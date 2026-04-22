Hallan el cuerpo de una mujer bajo el puente del bulevar Kuwait en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en la mañana de este miércoles 22 de abril en Tegucigalpa. El hallazgo ocurrió en las cercanías de el puente del bulevar Kuwait, específicamente en una zona conocida como “El Canalón”. El cuerpo fue hallado al pie de una de las bases de concreto que sostienen el puente, en el punto donde las aguas de la quebrada Salada se unen antes de desembocar en el río Choluteca. La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, vestía un buzo y una camisa negra. Según estimaciones preliminares, se trataría de una mujer con una estatura aproximada de 1.70 metros.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que ha complicado su identificación. Asimismo, se indicó que aves de rapiña ya habían comenzado a afectar los restos. Vecinos del sector, en especial quienes trabajan en la extracción de arena en la quebrada, expresaron su asombro por el hallazgo y aseguraron que hasta el día anterior no habían notado nada inusual en el área. Entre las primeras líneas de investigación, las autoridades no descartan que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente desde zonas altas de la capital, como Suyapa o Hato de Enmedio, hasta quedar en el punto donde fue localizado.