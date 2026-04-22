DNPA incauta cinco kilos de droga y captura a sospechoso en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS

La acción fue ejecutada en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos ( DNSPF ) y la Unidad Departamental de Policía #1 (UDEP-1), como parte de las estrategias de combate al narcotráfico que impulsan las autoridades.

Mediante un operativo conjunto, la Dirección Nacional Policial Antidrogas ( DNPA ) logró en las últimas horas el decomiso de aproximadamente cinco kilos de supuesta cocaína y la detención de un individuo durante un allanamiento en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

El detenido es un hombre originario del departamento de Gracias a Dios, quien es considerado sospechoso del delito de tráfico de drogas, según el informe policial.

El operativo se desarrolló en la colonia Carmen Elena, en el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras, luego de que las autoridades obtuvieran la convalidación judicial que permitió intervenir legalmente la vivienda.

Equipos especializados en labores antidrogas ingresaron al inmueble tras realizar trabajos de inteligencia y seguimiento previo que permitieron ubicar el punto donde se almacenaría la supuesta sustancia ilícita.

Durante la inspección, los agentes encontraron cinco paquetes rectangulares que contenían en su interior presunta cocaína, con un peso aproximado de cinco kilos.

Además, se decomisó un teléfono celular, el cual será analizado como parte de las investigaciones para determinar posibles vínculos con redes de distribución de droga.

La evidencia incautada será sometida a análisis forenses para confirmar su peso exacto y pureza, como parte del proceso investigativo en curso.

En tanto, el sospechoso detenido será remitido a las autoridades competentes para continuar con el debido proceso legal en su contra.