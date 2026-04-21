Cae alias "Sochi", presunto distribuidor de la MS-13 en Quimistán, Santa Bárbara

Quimistán, Santa Bárbara

La acción policial se ejecutó mediante una saturación en la aldea Ceibita, con apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), como parte de labores de seguimiento e inteligencia desarrolladas en la zona.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) reportó la captura de un joven conocido con el alias de “Sochi”, señalado como presunto distribuidor de drogas en Qumistán, Santa Bárbara.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido tiene 18 años y, según las autoridades, sería integrante activo del grupo delictivo organizado identificado como la Mara Salvatrucha MS-13, estructura a la que habría pertenecido desde hace aproximadamente un año.

Las autoridades indicaron que el joven ostentaba el rango de “traka”, función que, de acuerdo con las investigaciones, implica la coordinación de puntos de venta de supuestos narcóticos en el sector.

Durante el operativo, a alias “Sochi” se le decomisaron varias dosis de presunta cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y un teléfono celular que, presuntamente, utilizaba para coordinar la comercialización de las sustancias ilícitas.

La detención se produjo sin que se registraran incidentes, en una intervención planificada tras la recopilación de información por parte de los equipos de inteligencia policial.

Por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras, el joven fue remitido a la fiscalía correspondiente para que continúe el proceso legal en su contra.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para debilitar las redes de microtráfico que operan en municipios del occidente del país.