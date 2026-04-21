Condenan a integrantes de “Los Véliz” por distribución de sustancias prohibidas en Olancho

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo una condena de siete años y seis meses de prisión contra Lucio Patricio Antúnez Veliz y Osmin Renán Padilla Martínez, señalados como integrantes de la estructura criminal conocida como la banda “Los Véliz”, que opera en el departamento de Olancho.
De acuerdo con las autoridades, la sentencia se logró mediante un procedimiento abreviado, luego de que ambos imputados fueran detenidos tras una serie de operativos realizados el 9 de octubre de 2025.
En esa fecha, equipos de c como parte de las investigaciones contra dicha organización criminal.
Ambos fueron condenados por el delito de tráfico de drogas y las autoridades los señalan como miembros de una estructura criminal dedicada al cultivo y comercialización de marihuana en la zona.
Su captura se realizó en una operación conjunta ejecutada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como parte de los operativos dirigidos contra redes vinculadas al narcotráfico en el departamento de Olancho.
El caso se originó a partir de una denuncia recibida por agentes de la DLCN, en la que se alertaba sobre la operación de una estructura criminal vinculada a la organización “Los Cachiros”.
Según las investigaciones, este grupo mantenía amplias plantaciones de marihuana en zonas montañosas del municipio de San Esteban, Olancho y habría extendido sus actividades ilícitas hacia los departamentos de Colón, El Paraíso y Choluteca.