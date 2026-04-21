Condenan a integrantes de “Los Véliz” por distribución de sustancias prohibidas en Olancho

Tegucigalpa, Honduras

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo una condena de siete años y seis meses de prisión contra Lucio Patricio Antúnez Veliz y Osmin Renán Padilla Martínez, señalados como integrantes de la estructura criminal conocida como la banda “Los Véliz”, que opera en el departamento de Olancho.

De acuerdo con las autoridades, la sentencia se logró mediante un procedimiento abreviado, luego de que ambos imputados fueran detenidos tras una serie de operativos realizados el 9 de octubre de 2025.

En esa fecha, equipos de c como parte de las investigaciones contra dicha organización criminal.