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Escándalo en Italia: más de 50 futbolistas implicados fiestas clandestinas

La polémica estalla en Milán, donde autoridades investigan una supuesta organización dedicada a eventos clandestinos de alto nivel tras los partidos.

Escándalo en Italia: más de 50 futbolistas implicados fiestas clandestinas
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El escándalo sacude a la Serie A tras revelarse una presunta red de fiestas privadas que involucra a decenas de futbolistas y figuras del deporte internacional.
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El fútbol italiano atraviesa uno de sus momentos más delicados tras destaparse un escándalo que ha sacudido a la Serie A.
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El fútbol italiano atraviesa uno de sus momentos más delicados tras destaparse un escándalo que ha sacudido a la Serie A.
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Según diversas informaciones, al menos 50 jugadores habrían sido vinculados indirectamente a estos encuentros nocturnos, generando un fuerte ruido mediático dentro y fuera de Italia. El caso ya es seguido de cerca por autoridades judiciales.
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Las fiestas, presuntamente celebradas en hoteles de lujo en Milán, habrían incluido servicios exclusivos, acompañamiento femenino y consumo de sustancias como el llamado “gas de la risa”.
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La investigación apunta a una organización empresarial que operaba como intermediaria, gestionando eventos privados de alto perfil para futbolistas y celebridades del deporte internacional.
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Dicha agencia, identificada como Made Luxury, está bajo el radar de la fiscalía por su presunta participación en la planificación de estas reuniones clandestinas.
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El medio Foot Mercato fue uno de los primeros en filtrar información clave, incluyendo una supuesta lista de nombres relacionados con la investigación.
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Entre los futbolistas mencionados aparece Riccardo Calafiori, cuyo nombre ha generado sorpresa dentro del entorno deportivo.
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También figura Achraf Hakimi, uno de los jugadores más reconocidos del panorama internacional actual.
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El portugués Rafael Leão, estrella del ataque, es otro de los nombres que habría sido vinculado mediáticamente al escándalo.
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En la lista también aparece Philippe Coutinho, lo que amplía el alcance del caso más allá del fútbol italiano.
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El delantero español Álvaro Morata y el francés Olivier Giroud también han sido mencionados en los reportes filtrados.
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A nivel defensivo, destacan nombres como Milan Škriniar y Alessandro Bastoni, ambos habituales en la élite europea.
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El serbio Dušan Vlahović y el italiano Gianluca Scamacca forman parte del listado.
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Otro de los nombres señalados es Dean Huijsen, joven talento del Real Madrid aparece en medio de la controversia.
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Asimismo, el exdelantero del Manchester United, Wayne Rooney, habría sido vinculado mediáticamente a estos eventos.
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Otros futbolistas como Tammy Abraham y Hörður Magnússon también habrían tenido relación con el entorno de la agencia organizadora.
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Fuera del ámbito estrictamente futbolístico, también se menciona la presencia del velocista Usain Bolt en algunas de estas reuniones.
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Pese a la magnitud del escándalo, es importante destacar que, hasta el momento, no existe una denuncia formal contra los futbolistas mencionados, por lo que no están siendo investigados directamente por la justicia.
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