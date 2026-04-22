Escándalo en Italia: más de 50 futbolistas implicados fiestas clandestinas

El escándalo sacude a la Serie A tras revelarse una presunta red de fiestas privadas que involucra a decenas de futbolistas y figuras del deporte internacional.
El fútbol italiano atraviesa uno de sus momentos más delicados tras destaparse un escándalo que ha sacudido a la Serie A.
Según diversas informaciones, al menos 50 jugadores habrían sido vinculados indirectamente a estos encuentros nocturnos, generando un fuerte ruido mediático dentro y fuera de Italia. El caso ya es seguido de cerca por autoridades judiciales.
Las fiestas, presuntamente celebradas en hoteles de lujo en Milán, habrían incluido servicios exclusivos, acompañamiento femenino y consumo de sustancias como el llamado “gas de la risa”.
La investigación apunta a una organización empresarial que operaba como intermediaria, gestionando eventos privados de alto perfil para futbolistas y celebridades del deporte internacional.
Dicha agencia, identificada como Made Luxury, está bajo el radar de la fiscalía por su presunta participación en la planificación de estas reuniones clandestinas.
El medio Foot Mercato fue uno de los primeros en filtrar información clave, incluyendo una supuesta lista de nombres relacionados con la investigación.
Entre los futbolistas mencionados aparece Riccardo Calafiori, cuyo nombre ha generado sorpresa dentro del entorno deportivo.
También figura Achraf Hakimi, uno de los jugadores más reconocidos del panorama internacional actual.
El portugués Rafael Leão, estrella del ataque, es otro de los nombres que habría sido vinculado mediáticamente al escándalo.
En la lista también aparece Philippe Coutinho, lo que amplía el alcance del caso más allá del fútbol italiano.
El delantero español Álvaro Morata y el francés Olivier Giroud también han sido mencionados en los reportes filtrados.
A nivel defensivo, destacan nombres como Milan Škriniar y Alessandro Bastoni, ambos habituales en la élite europea.
El serbio Dušan Vlahović y el italiano Gianluca Scamacca forman parte del listado.
Otro de los nombres señalados es Dean Huijsen, joven talento del Real Madrid aparece en medio de la controversia.
Asimismo, el exdelantero del Manchester United, Wayne Rooney, habría sido vinculado mediáticamente a estos eventos.
Otros futbolistas como Tammy Abraham y Hörður Magnússon también habrían tenido relación con el entorno de la agencia organizadora.
Fuera del ámbito estrictamente futbolístico, también se menciona la presencia del velocista Usain Bolt en algunas de estas reuniones.
Pese a la magnitud del escándalo, es importante destacar que, hasta el momento, no existe una denuncia formal contra los futbolistas mencionados, por lo que no están siendo investigados directamente por la justicia.