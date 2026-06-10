Horóscopo de hoy, 10 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Te toca tomar algunas decisiones y debes reflexionar.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu salud física es excelente, pero no debes abandonarte de cara a las vacaciones, donde además de lucir más o menos figura, necesitarás seguramente un buen fondo financiero para no agotarte en los primeros días de viajes.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si tienes hijos, momentos de gran amor y satisfacciones con ellos. Entusiasmo y buen talante comunicativo. Tendrás que afrontar una nueva situación que se presentará de improviso. No te asustes y toma el asunto entre las manos, de una vez y con firmeza.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Con la sensibilidad a flor de piel, tendrás gran predisposición a enamorarte en estos días. Si ya estás en pareja, se avecinan problemas relacionados con los celos, aunque tus intenciones sean completamente abiertas y claras.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu intuición es la principal garantía de que la decisión que debes tomar en el ámbito personal es la adecuada. Tus compromisos te mantendrán ocupado durante más tiempo del que desearías, pero debes aprender a compatibilizar la obligación y la devoción
LEO (23 julio - 22 agosto). Te gusta vivir con intensidad todas las situaciones de la vida, pero hay veces que tienes que serenarte un poco antes de continuar. El exceso de vitalidad que muestras ante todo, puede confundirse con otras cosas. Siéntate y recapacita.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Debido a que eres una persona muy visceral y pasional, no calibras la importancia de las cosas que haces o dices. Extrema las precauciones con las personas que te quieren y controla tus reacciones con ellas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Disfrutarás hoy de una jornada tranquila, con las reuniones familiares que te aportarán serenidad y paz; ideal para hacer recuento de lo bueno y lo malo que has vivido recientemente. Te toca tomar algunas decisiones y debes reflexionar.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si sigues preocupado por el trabajo y crees que no te rinde beneficios suficientes para el esfuerzo que llevas a cabo, tendrás que pensar seriamente en cambiar de empleo, aunque te aten a él lazos familiares o de amistad.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te espera algo muy bonito de parte de tu pareja, evita las discusiones por todos los medios y deja a un lado tus amarguras por otros temas. Si te muestras receptivo a las pasiones, tendrás momentos casi irrepetibles.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los placeres de la buena mesa, de lo que gustan especialmente los Capricornio, tendrán que moderarse ante la posibilidad de afecciones relacionadas con los excesos propios de estas fechas, en los que debería primer más la calidad que la cantidad.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Permaneces apartado de familia y amigos por voluntad propia y en ocasiones, sientes el aislamiento con cierto dolor. Puede haber llegado la hora de rectificar actitudes del pasado. No tengas miedo, serás recibido con los brazos abiertos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La familia puede ser muy importante para sacar adelante tus proyectos, no los minusvalores ni tampoco sientas vergüenza a la hora de explicarles tus cosas, en sus consejos y apoyos puedes encontrar las claves definitivas que te faltan.