Emily Blunt y Spielberg exploran los secretos alienígenas en Disclosure Day

En una entrevista con EFE, el cineasta estadounidense también bromeó sobre qué haría si algún día se encontrara cara a cara con un alienígena.

“¿Estás de broma, después de todo esto? Probablemente le diría: '¿Has visto ET? ¿Me aproximé un poco?'”, comenta entre risas el director, acompañado por Emily Blunt, actriz británica, protagonista de la película.