Emily Blunt y Spielberg exploran los secretos alienígenas en Disclosure Day

Steven Spielberg regresa al universo extraterrestre con Disclosure Day, una película cuya premisa, según afirma, “es ciencia ficción, pero puede que algún día sea más ciencia que ficción”.
En una entrevista con EFE, el cineasta estadounidense también bromeó sobre qué haría si algún día se encontrara cara a cara con un alienígena.
“¿Estás de broma, después de todo esto? Probablemente le diría: '¿Has visto ET? ¿Me aproximé un poco?'”, comenta entre risas el director, acompañado por Emily Blunt, actriz británica, protagonista de la película.
A pesar de haber dedicado una parte importante de su filmografía a las historias sobre vida extraterrestre, Spielberg asegura que, si llegara a presenciar un encuentro real, se quedaría “sin palabras”.
El ganador del Óscar vuelve a uno de los temas más reconocibles de su carrera con una producción que explora la posibilidad de que los fenómenos extraterrestres tengan una base más cercana a la realidad de lo que suele suponerse.
Spielberg recibió a EFE en un hotel de Londres antes del estreno mundial de la cinta, con la que retoma el género ufológico casi cinco décadas después de Close Encounters of the Third Kind (Encuentros cercanos del tercer tipo, 1977).
La idea de Disclosure Day surgió a partir de un artículo publicado en 2017 por The New York Times sobre un programa del Pentágono relacionado con objetos voladores no identificados (ovnis), así como de diversos reportes de avistamientos registrados en distintos países.
Según explicó el director, comenzó a desarrollar la historia en las notas de su teléfono móvil, empezando por el desenlace, un método creativo que también utilizó en proyectos anteriores.
“Cuando soy el que escribe, normalmente suelo arrancar por el final, porque necesito cristalizar lo que quiero decir. Pero cuando adapto un libro o recibo un guion que termino dirigiendo, ya conozco el desenlace y el proceso es diferente”, señala.
Consultado sobre el momento elegido para estrenar la película, Spielberg afirma que existe un creciente interés público por la información clasificada relacionada con fenómenos aéreos no identificados.
“La gente que está en el gobierno y en el ejército, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, de repente está empezando a hablar de secretos que han permanecido ocultos para la población global”, sostiene.
La película explora precisamente esa hipótesis: la existencia de documentos reservados sobre vida extraterrestre y las posibles consecuencias de una revelación masiva de esa información.
La historia sigue a Margaret Fairchild, una presentadora del tiempo interpretada por Emily Blunt, y a Daniel Kellner, un experto en ciberseguridad encarnado por Josh O’Connor, actor británico.
Ambos personajes terminan colaborando en una investigación vinculada a Wardex, una agencia ficticia encargada de custodiar archivos clasificados sobre avistamientos.
El reparto también incluye a Colin Firth, actor británico; Colman Domingo, actor estadounidense; y Eve Hewson, actriz irlandesa, hija de Bono, vocalista de U2.
Para Emily Blunt, esta es la primera ocasión en la que trabaja bajo la dirección del cineasta estadounidense.
“Nadie crea imágenes como Steven Spielberg, pero lo que me pareció increíble fue su sensibilidad hacia la interpretación. Normalmente, a un director le cuesta hacer ambas cosas”, afirma.
La actriz explica que uno de los principales desafíos de su personaje fue representar una evolución que la lleva a desarrollar capacidades extraordinarias, entre ellas el dominio repentino de distintos idiomas.
Entre todas esas lenguas ficticias y reales, Blunt asegura que su favorito es el idioma alienígena creado para la película.