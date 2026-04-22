Romell Quioto anota otro golazo en Arabia Saudita y sueña con el ascenso

Arabia Saudita.

El delantero hondureño Romell Quioto sigue encendido en la segunda división del fútbol de Arabia Saudita y este miércoles se hizo presente con un golazo en una victoria de su equipo Al Faisaly FC, que venció de visita 4-0 al Jeddah Club, por la jornada 30. El conjunto del atacante catracho firmó una actuación sólida de principio a fin y se llevó tres puntos clave en la pelea por los puestos de ascenso.

El partido comenzó a inclinarse rápidamente a favor del Al Faisaly gracias al doblete del delantero Morato, quien abrió el marcador al minuto 16 y amplió la ventaja al 30, dando tranquilidad a su equipo antes del descanso. En la segunda mitad, el dominio visitante se mantuvo. Abdullah Almogren apareció al minuto 60 para colocar el 3-0 y prácticamente sentenciar el encuentro. Cuatro minutos después, Romell se hizo presente en el marcador. La anotación del atacante llegó al minuto 64, en una jugada que reflejó su potencia y calidad individual. Quioto recibió un pase en profundidad por el costado izquierdo, le ganó la espalda a su marcador con velocidad, controló el balón con seguridad y, tras avanzar hacia el centro, sacó un potente remate que se incrustó en el ángulo, imposible para el guardameta rival. Un gol de gran factura que volvió a confirmar el buen momento que atraviesa en el fútbol saudí.

Sueña con el ascenso

Con esta nueva anotación, el delantero hondureño alcanza los 10 goles en la presente temporada, registrando además 13 partidos disputados, números que lo consolidan como uno de los referentes ofensivos de su equipo en la lucha por el ascenso. Su aporte ha sido constante tanto en goles como en presencia ofensiva, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema del Al Faisaly FC. Gracias a esta victoria, el equipo del catracho se ubica en la tercera posición de la tabla con 61 puntos, quedando a tan solo dos unidades del segundo lugar, zona que otorga el ascenso directo, lo que mantiene viva la ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol saudí.

El Al Faisaly FC y Romell Quioto volverán a la acción el próximo lunes 27 de abril, cuando visiten al Al Raed en un partido correspondiente a la jornada 31, un duelo que podría resultar decisivo en la recta final del campeonato. Es importante recordar que recientemente Romell Quioto anunció su decisión de no continuar con la Selección Nacional de Honduras bajo el proceso liderado por el entrenador español José Francisco Molina, una situación que generó diversas reacciones en el entorno del fútbol catracho.