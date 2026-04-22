Con cinco legionarios: Honduras se alista para amistosos previo a Mundial Sub-17

El objetivo del la Selección Sub-17 de Honduras se cumplió hace unos meses y fue clasificar al Mundial juvenil que se celebrará en Qatar en noviembre, pero ahora viene la tarea más importante para los muchachos.
La mete es meterse en la lista final del entrenador Merling Paz, está solo tiene 21 cupos, y significa que no todos los que estuvieron en el Premundial que se llevó a cabo en San Pedro Sula tendrán la oportunidad de defender la camisa cinco estrellas en la contienda global.
A esto debemos añadirle que con la llegada del director deportivo español, Francis Hernández, se busca potenciar nuestros equipos patrios con futbolistas nacidos en otros países, pero que por sus venas corre sangre catracha.
Este miércoles se realizó el tercer entrenamiento del microciclo de la Sub-17 que viajará el viernes a Costa Rica para sostener un par de amistosos y ponerse a tono para la Copa del Mundo.
Desde la Casa de H en Siguatepeque la actividad inició desde muy temprano y la dinámica no hizo falta. Los muchachos están muy comprometidos con su visión y eso es muy importante.
Entre los citados hay cinco legionarios; el arquero David Paz, Eric Galindo, Geral Arzú y los delanteros Julián Martínez y Jefferson Moradel.
Tanto el hijo del ex seleccionado nacional, Walter ‘Pery’ Martínez, como el Moradel el chico del Inter Miami llamaron la atención por sus cualidades.
El entreno fue corto, pero explosivo y algo a destacar que la pelota siempre fue la herramienta esencial tanto en el calentamiento de los jugadores de campo como los arqueros como en los trabajos tácticos.
Los partidos que se desarrollan en el país hermano es ante la Sub-17 de Costa Rica y por confirmar la Sub-19 del Alajuelense.