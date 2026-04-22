Con cinco legionarios: Honduras se alista para amistosos previo a Mundial Sub-17

San Pedro Sula, Honduras.

El objetivo del la Selección Sub-17 de Honduras se cumplió hace unos meses y fue clasificar al Mundial juvenil que se celebrará en Qatar en noviembre, pero ahora viene la tarea más importante para los muchachos.

La mete es meterse en la lista final del entrenador Merling Paz, está solo tiene 21 cupos, y significa que no todos los que estuvieron en el Premundial que se llevó a cabo en San Pedro Sula tendrán la oportunidad de defender la camisa cinco estrellas en la contienda global.

A esto debemos añadirle que con la llegada del director deportivo español, Francis Hernández, se busca potenciar nuestros equipos patrios con futbolistas nacidos en otros países, pero que por sus venas corre sangre catracha.