Deiby Flores y un parón de 79 días: ¿Dónde jugará el mediocampista hondureño?

Hay futbolistas hondureños que no tienen una actualidad honrosa por diferentes motivos, y uno de los que no la está pasando bien es el mediocampista Deiby Flores, jugador de 29 años de edad.

El pivote, seleccionado nacional por Honduras, quedó sin equipo luego de romper convenio con el Al Najma de Arabia Saudita. Tras eso al catracho se le vinculó con equipos de la MLS, pero optó por quedar como agente libre.

La salida de Flores es esperar que el mercado se reabra en verano 2026, a partir de junio y se mantiene entrenando por cuenta separa, aunque ganando peso ya que no está bajo régimen de un club que le exija en la parte física.

La separación de Deiby Flores del Al Najma causó mucho asombro ya que el catracho era titular indiscutido en la Saudí Pro League. Durante todo el 2026 jugó 8 partidos en esa liga y en todos disputó los 90 minutos. No obstante, el idioma y toda la cultura fue chocante para el jugador y lo obligó a tomar una determinación drástica en su carrera.

A nivel de clubes el último partido que tiene Deiby Flores fue el 1 de febrero en la derrota 1-0 de su exclub contra el Al Ittihad, y aún con toda esa inactividad el seleccionador espñaol José Francisco Molina lo convocó para el amistoso de la Selección de Honduras ante Perú y jugó 31 minutos, denotando su falta de ritmo y mal estado físico.

Es decir, Deiby tiene tres semanas, traducidas a 21 días sin pisar una cancha de fútbol como jugador profesional, eso partiendo del amistoso Honduras contra los peruanos, pero a nivel de clubes la cuenta es aún más larga. Son 11 semanas, que vienen siendo a la fecha 79 días.

La importancia del volante en la 'H' es palpable y eso lo sabe Molina, quien explicó el porqué su convocatoria a pesar de no tener club, no obstante no aseguró que estaría vs Argentina. "Lo convoqué porque entendemos que es un jugador importante para esta Selección, porque no tiene equipo, es reciente, hace poco. Queríamos mostrarle nuestro apoyo y por eso es importante tenerlo aquí. Queremos que juegue porque será difícil si no lo hace".

"Queríamos conocerlo, estar aquí, nueve días juntos, entendemos que son muchos los futbolistas que hay, pero queremos que él sepa que tiene cosas importantes para nosotros, pero tiene que encontrar equipo porque no le vamos a regalar las convocatorias, se las tendrá que ganar. En esta primera queremos compartir", dijo durante la concentración previa al juego contra los incas.

Deiby Flores de momento no tiene su futuro concretado ya que más allá del rumor de clubes de la MLS, no tiene nada confirmado. También se le ha vinculado a la órbita del Olimpia, teniendo así una vuelta al fútbol nacional tras desfilar por las ligas de Grecia, Hungría, Estados Unidos y Arabia Saudita.