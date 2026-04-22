Austin Butler y Michael B. Jordan en la nueva versión de 'Miami Vice'

Estados Unidos.

El actor estadounidense Austin Butler y el oscarizado Michael B. Jordan protagonizarán la adaptación a la gran pantalla de 'Miami Vice', la serie de televisión de la década de 1980 que explora el glamour y la corrupción de Miami.

Ambos artistas han firmado para interpretar a Ricardo 'Rico' Tubbs (Jordan) y Sonny Crockett (Butler), dos detectives encubiertos que se infiltran y combaten el narcotráfico y otros elementos criminales en el sur de Florida, según informó este miércoles la revista Deadline.

El proyecto tendrá por título 'Miami Vice'85' y prevé su estreno el 6 de agosto de 2027 a través de Universal Pictures.

Esta versión al cine de la serie de televisión que alcanzó la popularidad en EE.UU. por los trajes de colores pastel que usaban los protagonistas, estará inspirada en el episodio piloto y la primera temporada de la serie policial.