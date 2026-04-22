Zonas de Honduras que no tendrán luz este jueves 23 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 23 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Olancho, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, los cortes comprenderán sectores de la zona de Talanquera como parte de La Morita, aldea Talanquera, bombas del SANAA, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumasapa, aldea Las Delicias, cerro Carrizalito, procesadora Las Delicias, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, aldea Las Canoas y zonas aledañas, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
En el departamento de Choluteca, las interrupciones abarcarán amplios sectores que incluyen Orocuina, Mal Paso, barrios como La Estación, El Centro y Abajo, caseríos como Nueva Esperanza, Los Montoya, Alianza, San Jones, Los Sánchez y La Enea, así como colonias y aldeas entre ellas Villa San Pablo, Buenos Aires, Nueva York, Cedrito, Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, Las Lomas, Combalí, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, Matapalito, Aradito, cerro El Portillo, Liure, El Hato, El Carrizal, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Sarcas, Maquelizo, San Ramón, Calpule, Tres Ceibas, Sabana Larga, Bajío, El Tablón, Salamá, Samalaguayre, Quebrada Honda, Apasilagua, El Cementerio, colonia Armenja, El Corrientón, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, La Pitaya, aldea La Victoria, colonia Ezequiel, aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, colonia El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Verro Bonito, Las Marías, aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, aldea La Ceibita, El Potrero, aldea San Esteban, La Ciénega, Los Achiotes, El Recodo, Apasupo, Tapaire y Mezcales, en el horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Para el sector de Valle de Ángeles, en el departamento de Francisco Morazán, los trabajos afectarán aldea Cerro Grande, Villa Chelsey, restaurante Valletal, El Rodeo, escuela Padre Arismendi, Quinta Las Rocas, Villa Doña Mari, La Cumbre del Pinar, parque Cerro Grande, Academia de Artes Plásticas del Valle, residencial Villa Ofelia, aldea Macuelizo, Villa Los Cocolisos, Villa Krone y Villa Poinsettia, desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.
En Cantarranas, Francisco Morazán, se verán afectadas las comunidades de El Zurzular, Las Delicias, Yamagüare, Cofradía, Sicagaura, Pacayas y Joyas del Carballo, en el mismo horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En Danlí, departamento de El Paraíso, el corte comprenderá una amplia zona comercial y residencial que incluye supermercados, gasolineras, bancos, centros comerciales, instituciones públicas y colonias como Barrio Pueblo Nuevo, Colinas de Oro, Colonia Los Profesores, Residencial La Fuente, Colonia Los Arcos, Colonia La Cañada, Barrio Oriental, Colonia Quiscamonte, Barrio Tierra Blanca, Plaza San Sebastián, Barrio La Reforma, Colonia Villeda Morales, Las Brisas, Barrio El Carmelo, entre otros sectores, desde las 9:10 de la mañana hasta las 3:10 de la tarde.
En el municipio de Quimistán, Santa Bárbara, la suspensión del servicio eléctrico abarcará Pinalejo, Milpa Arada, Correderos, El Sitio, San Juan Sitio y San José de Cacao y alrededores, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En el departamento de Ocotepeque, específicamente en los municipios de Fraternidad, Dolores Merendón, San Jorge, Sinuapa, Ocotepeque, Santa Fe y Concepción, los cortes afectarán tanto los cascos urbanos como múltiples aldeas y caseríos cercanos, así como las aduanas de El Poy y Agua Caliente y la represa hidroeléctrica Quilio I y II, en el horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En Jocón, Yoro, la interrupción abarcará aldea Laguna de la Capa, Puente Cita, Pimienta, Puente Grande, El Coroso, Alta Cruz, Moroca y el casco urbano de Jocón, desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.
Finalmente, en San Pedro Sula, Cortés, los trabajos de mantenimiento dejarán sin energía a sectores como residencial Bosques del Merendón, Bosque Real Condominios, colonia Rancho El Coco, aldea Peña Blanca Norte y el centro comercial Merendón Place, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.