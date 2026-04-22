Zonas de Honduras que no tendrán luz este jueves 23 de abril

En el departamento de Choluteca, las interrupciones abarcarán amplios sectores que incluyen Orocuina, Mal Paso, barrios como La Estación, El Centro y Abajo, caseríos como Nueva Esperanza, Los Montoya, Alianza, San Jones, Los Sánchez y La Enea, así como colonias y aldeas entre ellas Villa San Pablo, Buenos Aires, Nueva York, Cedrito, Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, Las Lomas, Combalí, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, Matapalito, Aradito, cerro El Portillo, Liure, El Hato, El Carrizal, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo, Aguas Sarcas, Maquelizo, San Ramón, Calpule, Tres Ceibas, Sabana Larga, Bajío, El Tablón, Salamá, Samalaguayre, Quebrada Honda, Apasilagua, El Cementerio, colonia Armenja, El Corrientón, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, La Pitaya, aldea La Victoria, colonia Ezequiel, aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, colonia El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Verro Bonito, Las Marías, aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, aldea La Ceibita, El Potrero, aldea San Esteban, La Ciénega, Los Achiotes, El Recodo, Apasupo, Tapaire y Mezcales, en el horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.