Xabi Alonso, acuerdo cerrado con una reunión en Madrid: ¡Volverá al banquillo!

El futuro de Xabi Alonso comienza a tomar forma y parece que es cuestión de tiempo para que el exentrenador del Real Madrid vuelva a los banquillos.
Después de semanas de rumores y movimientos discretos a su alrededor, el técnico vasco ya tendría encarrilado su regreso a los banquillos tras una reunión que ha resultado decisiva.
Según informan en El Nacional.cat, el encuentro ha sido breve, directa y, sobre todo, determinante para que Xabi Alonso vuelva a dirigir.
La realidad es que la reunión se produjo en Madrid, cerca del domicilio del entrenador, y en él participaron representantes del entorno de Xabi Alonso junto a emisarios del Liverpool.
Apenas una hora bastó para dejar prácticamente sellado un acuerdo que llevaba tiempo gestándose en la sombra y que serviría para que el técnico tolosarra volviera a los banquillos, pocos meses después de su destitución en el Real Madrid.
De este modo, el club inglés acelera su hoja de ruta ante la posibilidad de un cambio en el banquillo con la salida de Arne Slot que viene sonando con fuerza tras el fracaso en Champions League.
La salida de Arne Slot es el escenario que se contempla en Anfield, y Xabi Alonso aparece como el elegido para asumir ese relevo en un proyecto que busca estabilidad y liderazgo después de un año muy complicado que marcará un nuevo ciclo.
Y es que el perfil de Xabi Alonso encaja con lo que quiere el Liverpool. Conoce la casa, tiene experiencia en la élite y ha demostrado capacidad para gestionar equipos con identidad propia, como ya lo hizo en el Bayer Leverkusen.
No es una apuesta improvisada, sino una decisión meditada que responde a la idea de que en Anfield hace falta un técnico que ilusione y convenza a aficionados y jugadores. Xabi Alonso sería el indicado.
La realidad es que, según apuntan medios ingleses, el acuerdo entre ambas partes ya está cerrado a falta de concretar los tiempos. Es decir, no hay dudas sobre el destino, sino sobre cuándo se hará oficial el paso definitivo.
Y es que este tipo de operaciones requieren ajustar calendarios, cerrar detalles contractuales y definir el contexto deportivo en el que se producirá el anuncio. Pero lo importante ya está hecho, porque el entendimiento es total entre Liverpool y Xabi Alonso.
Así pues, Xabi Alonso está listo para volver a los banquillos y hacerlo en un escenario de máxima exigencia. El Liverpool ya ha elegido, el entrenador ha dado el visto bueno y solo queda esperar el momento adecuado para que el movimiento se haga oficial.
El Liverpool, campeón de la Premier League 24/25, firmará una temporada en blanco cuando dispute el último encuentro liguero ante el Brentford a finales del mes de mayo. Sin embargo, Arne Slot necesita apretar las cuerdas a sus jugadores, que tendrán que clasificar a los 'reds' para la Champions League.
Si el Liverpool consigue terminar entre los 5 primeros, conseguirá clasificarse para la próxima Champions. Asimismo, los de Slot no pueden fallar si quieren que el técnico neerlandés tenga una posibilidad de seguir en el banquillo de Anfield, ya que clasificar para la 'Orejona' era el objetivo mínimo de esta temporada según 'Sky Sports'.
Xabi Alonso hizo historia con el Bayer Leverkusen al conquistar la Bundesliga 2023/24, el primer título de liga en la historia del club, de manera invicta. Bajo su dirección, el equipo logró un histórico doblete nacional al ganar también la Copa de Alemania (DFB-Pokal) esa misma temporada, además de la Supercopa de Alemania.