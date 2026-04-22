Alfredo Adame y Jessica Sodi protagonizan acalorado beso

México.

Este encuentro entre Alfredo Adame y Jessica Sodi ocurrió durante una dinámica grupal en La Mansión VIP. Los seguidores cuestionan si este viral beso iniciará un romance real dentro de la competencia este 2026.

El actor mexicano Alfredo Adame impactó a la audiencia al protagonizar un apasionado beso con la polémica participante Jessica Sodi en La Mansión VIP.

Todo sucedió en la dinámica “Semana inglesa”, diseñada para relajar el ambiente entre los habitantes. Adame prometió un beso de telenovela y sorprendió al acercarse a Sodi, quien fue una de las salvadas de la jornada.



La escena incluyó varios acercamientos atrevidos que dejaron con la boca abierta a los demás participantes. El contacto físico entre ambos famosos se volvió tendencia rápidamente en redes sociales, generando miles de comentarios virales por su intensidad.



La permanencia de Alfredo Adame y Jessica Sodi en La Mansión VIP dependerá del respaldo del público. El reciente beso incrementó el interés, pero las votaciones dirán quién será el siguiente eliminado de la reñida competencia.

