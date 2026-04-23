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Perverso plan: fingió secuestro para irse a vivir con su novio en Lepaterique, dice Policía

Ocurrió en Lepaterique, Francisco Morazán. Enviaron mensajes a la familia asegurando que sus órganos habían sido vendidos, según informe de la Unidad Nacional Antisecuestros

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Una menor de edad que había sido reportada como víctima de secuestro en el municipio de Yamaranguila, Intibucá, fue localizada sana y salva por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) de la Policía Nacional en un sector de Lepaterique, Francisco Morazán.

 Fotografías: Unidad Nacional Antisecuestros (Unas)
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La joven fue encontrada en el caserío El Escarbadero, donde se encontraba en compañía de su pareja sentimental.
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De acuerdo con el informe preliminar, familiares de la menor recibieron mensajes enviados desde su propio número telefónico, en los que se afirmaba que había sido secuestrada, asesinada.
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También que sus órganos habían sido vendidos. En los mismos textos también se les advertía que no intentaran buscarla.
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Tras la denuncia, equipos especializados iniciaron un operativo de búsqueda que incluyó acciones en Intibucá, Tegucigalpa y Lepaterique. Estas diligencias permitieron ubicar a la menor sin signos de violencia.
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Según lo manifestado por la propia joven, ella habría enviado los mensajes con el objetivo de evitar que su familia la buscara, ya que había decidido irse a vivir con su novio y abandonar sus estudios.
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Las autoridades indicaron que, con base en los elementos recabados, el caso podría constituir el delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en el artículo 529 del Código Penal.
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En ese sentido, la menor y su pareja, Fredy Reynaldo Yanes Ortiz, de 21 años, serán remitidos a la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal.
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En esta remota zona de Lepaterique fue hallada la menor de edad.
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