Perverso plan: fingió secuestro para irse a vivir con su novio en Lepaterique, dice Policía

Una menor de edad que había sido reportada como víctima de secuestro en el municipio de Yamaranguila, Intibucá, fue localizada sana y salva por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) de la Policía Nacional en un sector de Lepaterique, Francisco Morazán.
La joven fue encontrada en el caserío El Escarbadero, donde se encontraba en compañía de su pareja sentimental.
De acuerdo con el informe preliminar, familiares de la menor recibieron mensajes enviados desde su propio número telefónico, en los que se afirmaba que había sido secuestrada, asesinada.
También que sus órganos habían sido vendidos. En los mismos textos también se les advertía que no intentaran buscarla.
Tras la denuncia, equipos especializados iniciaron un operativo de búsqueda que incluyó acciones en Intibucá, Tegucigalpa y Lepaterique. Estas diligencias permitieron ubicar a la menor sin signos de violencia.
Según lo manifestado por la propia joven, ella habría enviado los mensajes con el objetivo de evitar que su familia la buscara, ya que había decidido irse a vivir con su novio y abandonar sus estudios.
Las autoridades indicaron que, con base en los elementos recabados, el caso podría constituir el delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en el artículo 529 del Código Penal.
En ese sentido, la menor y su pareja, Fredy Reynaldo Yanes Ortiz, de 21 años, serán remitidos a la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal.
En esta remota zona de Lepaterique fue hallada la menor de edad.