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Olimpia celebró en el Clásico, enfado de Platense, sorpresivo regreso y bellas chicas

Los infiltrados en la jornada, las hermosas chicas que robaron miradas y el futbolista que volvió tras grave lesión.

Olimpia celebró en el Clásico, enfado de Platense, sorpresivo regreso y bellas chicas
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Las imágenes de los triunfos que lograron Olimpia ante Marathón, Real España contra Platense y Victoria frente al Juticalpa FC en la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Esaú Ocampo, Neptalí Romero y Marvin Salgado
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La afición del Victoria se hizo presente en el estadio Ceibeño para apoyar a su equipo en el duelo vital contra Juticalpa FC.
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Esta seguidora del Victoria aprovecho para tomarse una selfie en las graderías del estadio Ceibeño.
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El Victoria sumó un triunfo importante 2-1 contra el Juticalpa FC para seguir en su lucha por evitar el descenso a Segunda División.
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¿Se equivocó de estadio? Este aficionado del Olimpia llegó infiltrado al Ceibeño para apoyar al Victoria.
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¡Otro infiltrado! También hubo un hincha del Vida que no se perdió el juego de su archirrival el Victoria ante Juticalpa FC.
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Esta hermosa colocha fue sensación en la cancha del estadio Ceibeño durante el juego Victoria vs Juticalpa FC.
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La otra bella edecán que se paseó por la cancha del estadio Ceibeño.
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Bryan Chávez anotó de cabeza el segundo gol del Victoria para lograr el triunfo ante el Juticalpa FC.
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El triunfo es vital para el Victoria ya que acortan distancias a un punto del CD Choloma en la lucha por la permanencia.
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La frustración de Enrique Facussé, portero del Juticalpa FC, tras el segundo gol del Victoria.
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Real España colocó unas vallas publicitarias atrás del banquillo del equipo aurinegro para proteger a Jeaustin Campos y que no se acerquen aficionados a ese sector.
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Una hermosa aficionada del Real España que cautivó en el estadio Morazán durante el juego ante el Platense.
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Esta chica del Real España llamó la atención en el estadio Morazán.
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La sexy aficionada del Platense, Desiré García, fue sensación en el Morazán apoyando al Tiburón ante Real España.
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La linda aficionada porteña posó con su bella sonrisa para el lente de Diario La Prensa.
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Otra guapa aficionada del Platense que asistió al estadio Morazán.
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Las seguidoras del Platense cautivaron en el estadio Morazán durante el juego contra Real España.
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Real España no tardó en mostrar su contundencia y prácticamente sentenció el partido en los primeros minutos. El argentino Ángel David Sayago abrió el marcador al minuto 12, aprovechando un arranque intenso del conjunto aurinegro.
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Apenas dos minutos después, al 14’, apareció el zurdo Darixon Vuelto con un auténtico golazo de alta factura que desató la euforia en el Morazán y dejó sin reacción inmediata al Platense.
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La celebraciónd e Darixon Vuelto tras marcar el segundo gol del Real España ante Platense.
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Edwin Solani Solano se salvó de ser expulsado tras darle un codazo en la garganta a Daniel Aparicio. El árbitro Julio Güity le mostró amarilla.
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Erick 'Yío' Puerto se perdió este gol cantado frente al arco de Luis 'Buba' López.
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Buenas noticias para Real España. Nixon Cruz ha vuelto a las canchas de manera sorpresiva tras recuperarse de la operación de rodilla a la que fue sometido hace unos meses. Aunque inicialmente el regreso del extremo estaba programado para principios de mayo, su favorable evolución le permitió volver antes de lo previsto.
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Nixon Cruz le reclama al árbitro Julio Güity tras recibir una falta en el centro del campo.
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El Platense reclamó penal en esta acción, pero el árbitro ni el FVS decidieron pitar la clara falta dentro del área.
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El tremendo enfado de Raúl Cáceres tras el final del partido. El entrenador del Platense le reclamó al árbitro Julio Güity por algunas decisiones en el juego.
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La tristeza de los jugadores del Platense por la dolorosa derrota contra el Real España.
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Dos aficionados de Olimpia y Marathón que llegaron acompañados para disfrutar del Clásico en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.
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Las chicas que llegaron bien identificadas con camisetas del Olimpia para el Clásico ante Marathón.
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Dos chicas que también asistieron al estadio Carlos Miranda para ver el Clásico Olimpia vs Marathón.
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Jerry Bengtson puso en ventaja al Olimpia con este disparo de derecha ante César Samudio en los primeros minutos del partido.
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La celebración de Jerry Bengtson tras su gol que significó el 1-0 del Olimpia ante Marathón. El segundo tanto del delantero en el Torneo Clausura 2026.
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Michaell Chirinos anotó el segundo gol del Olimpia poco después, pero se golpeó en la jugada y pidió asistencia médica.
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El dolor de Michaell Chirinos tras el golpe en la jugada de su gol. Sus compañeros se preocuparon por él.
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Michaell Chirinos al final pudo festejar su quinto gol del Torneo Clausura 2026.
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El reclamo de los jugadores del Marathón al pedir un penal en el segundo tiempo.
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El cuerpo técnico del Olimpia reclamó a los árbitros ya que pararon una jugada ofensiva para revisar el supuesto penal que pidió Marathón.
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El árbitro Nelson Salgado fue a revisar al FVS el pedido de Marathón y dijo que no había penal. El balón dio en la espalda de Edwin Lobo.
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Los aficionados del Olimpia llegaron en gran número al estadio Carlos Miranda de Comayagua. La barra olimpista tiene prohibido la presencia por seis meses y tampoco llevar los implementos como bombos, banderas.
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Los aficionados del Olimpia pusieron el ambiente en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y lanzaron fuegos artificiales.
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