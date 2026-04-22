Olimpia celebró en el Clásico, enfado de Platense, sorpresivo regreso y bellas chicas

Las imágenes de los triunfos que lograron Olimpia ante Marathón, Real España contra Platense y Victoria frente al Juticalpa FC en la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
La afición del Victoria se hizo presente en el estadio Ceibeño para apoyar a su equipo en el duelo vital contra Juticalpa FC.
Esta seguidora del Victoria aprovecho para tomarse una selfie en las graderías del estadio Ceibeño.
El Victoria sumó un triunfo importante 2-1 contra el Juticalpa FC para seguir en su lucha por evitar el descenso a Segunda División.
¿Se equivocó de estadio? Este aficionado del Olimpia llegó infiltrado al Ceibeño para apoyar al Victoria.
¡Otro infiltrado! También hubo un hincha del Vida que no se perdió el juego de su archirrival el Victoria ante Juticalpa FC.
Esta hermosa colocha fue sensación en la cancha del estadio Ceibeño durante el juego Victoria vs Juticalpa FC.
La otra bella edecán que se paseó por la cancha del estadio Ceibeño.
Bryan Chávez anotó de cabeza el segundo gol del Victoria para lograr el triunfo ante el Juticalpa FC.
El triunfo es vital para el Victoria ya que acortan distancias a un punto del CD Choloma en la lucha por la permanencia.
La frustración de Enrique Facussé, portero del Juticalpa FC, tras el segundo gol del Victoria.
Real España colocó unas vallas publicitarias atrás del banquillo del equipo aurinegro para proteger a Jeaustin Campos y que no se acerquen aficionados a ese sector.
Una hermosa aficionada del Real España que cautivó en el estadio Morazán durante el juego ante el Platense.
Esta chica del Real España llamó la atención en el estadio Morazán.
La sexy aficionada del Platense, Desiré García, fue sensación en el Morazán apoyando al Tiburón ante Real España.
La linda aficionada porteña posó con su bella sonrisa para el lente de Diario La Prensa.
Otra guapa aficionada del Platense que asistió al estadio Morazán.
Las seguidoras del Platense cautivaron en el estadio Morazán durante el juego contra Real España.
Real España no tardó en mostrar su contundencia y prácticamente sentenció el partido en los primeros minutos. El argentino Ángel David Sayago abrió el marcador al minuto 12, aprovechando un arranque intenso del conjunto aurinegro.
Apenas dos minutos después, al 14’, apareció el zurdo Darixon Vuelto con un auténtico golazo de alta factura que desató la euforia en el Morazán y dejó sin reacción inmediata al Platense.
La celebraciónd e Darixon Vuelto tras marcar el segundo gol del Real España ante Platense.
Edwin Solani Solano se salvó de ser expulsado tras darle un codazo en la garganta a Daniel Aparicio. El árbitro Julio Güity le mostró amarilla.
Erick 'Yío' Puerto se perdió este gol cantado frente al arco de Luis 'Buba' López.
Buenas noticias para Real España. Nixon Cruz ha vuelto a las canchas de manera sorpresiva tras recuperarse de la operación de rodilla a la que fue sometido hace unos meses. Aunque inicialmente el regreso del extremo estaba programado para principios de mayo, su favorable evolución le permitió volver antes de lo previsto.
Nixon Cruz le reclama al árbitro Julio Güity tras recibir una falta en el centro del campo.
El Platense reclamó penal en esta acción, pero el árbitro ni el FVS decidieron pitar la clara falta dentro del área.
El tremendo enfado de Raúl Cáceres tras el final del partido. El entrenador del Platense le reclamó al árbitro Julio Güity por algunas decisiones en el juego.
La tristeza de los jugadores del Platense por la dolorosa derrota contra el Real España.
Dos aficionados de Olimpia y Marathón que llegaron acompañados para disfrutar del Clásico en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Las chicas que llegaron bien identificadas con camisetas del Olimpia para el Clásico ante Marathón.
Dos chicas que también asistieron al estadio Carlos Miranda para ver el Clásico Olimpia vs Marathón.
Jerry Bengtson puso en ventaja al Olimpia con este disparo de derecha ante César Samudio en los primeros minutos del partido.
La celebración de Jerry Bengtson tras su gol que significó el 1-0 del Olimpia ante Marathón. El segundo tanto del delantero en el Torneo Clausura 2026.
Michaell Chirinos anotó el segundo gol del Olimpia poco después, pero se golpeó en la jugada y pidió asistencia médica.
El dolor de Michaell Chirinos tras el golpe en la jugada de su gol. Sus compañeros se preocuparon por él.
Michaell Chirinos al final pudo festejar su quinto gol del Torneo Clausura 2026.
El reclamo de los jugadores del Marathón al pedir un penal en el segundo tiempo.
El cuerpo técnico del Olimpia reclamó a los árbitros ya que pararon una jugada ofensiva para revisar el supuesto penal que pidió Marathón.
El árbitro Nelson Salgado fue a revisar al FVS el pedido de Marathón y dijo que no había penal. El balón dio en la espalda de Edwin Lobo.
Los aficionados del Olimpia llegaron en gran número al estadio Carlos Miranda de Comayagua. La barra olimpista tiene prohibido la presencia por seis meses y tampoco llevar los implementos como bombos, banderas.
Los aficionados del Olimpia pusieron el ambiente en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y lanzaron fuegos artificiales.