Horóscopo de hoy, 23 de abril, predicciones de cada signo zodiacal

Tu salud ha sufrido últimamente a causa del estrés y el exceso; cuídate.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tus ansias de protección a los seres queridos pueden llevar también a un exceso de generosidad, que incluso puede ser mal entendida por mentes no tan blancas como la tuya, que verán intereses ocultos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu relación sentimental puede peligrar ante una situación imprevista con alguna persona del trabajo, lo estudios o tu ámbito de vida diaria. A pesar de la fuerte tentación, deberás hacer examen de conciencia y pensar en la persona que comparte tu vida.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tendrás que reflexionar sobre la forma de relacionarte con los demás; quizá los problemas que tienes puedan provenir de ti mismo. Debes confiar en tus ideas y emociones.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tendrás que reflexionar sobre la forma de relacionarte con los demás; quizá los problemas que tienes puedan provenir de ti mismo. Debes confiar en tus ideas y emociones. Tu salud ha sufrido últimamente a causa del estrés y el exceso; cuídate.
LEO (23 julio - 22 agosto). El ser tan expresivo te facilita la relación con tu pareja, y más en este momento en el que es necesario que pongáis todas las cartas encima de la mesa para decidir sobre vuestro futuro. Te sienta bien esa gimnasia que haces por las noches, no la dejes.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El amor y la actividad social, generalmente ligadas a viajes y desplazamientos, se encontrará muy ligados; si tienes una relación más o menos estable, se pondrá a prueba, porque tu pareja deberá amoldarse a los aires de cambio que quieres dar a tu vida.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Es muy importante en este momento vital que asumas ciertas realidades afectivas con las que te has encontrado. Muchas veces el destino nos elije a nosotros y no al contrario. Dedicarás más tiempo a tu trabajo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Algún tipo de problemas domésticos te pondrán en el disparadero de tomar decisiones rápidas, sin poder consultar a la familia. Deberás fiarte de la persona que tienes enfrente en ese momento, pero todo saldrá bien.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Puede que en el pasado hicieras daño a alguien conscientemente o no, pero hoy tendrás la ocasión de enmendar tu error, o al menos de pedir perdón e intentar una reparación. Tendrás el indulto si se ve que vas de manera franca.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los Capricornio que vivan en soledad tendrán oportunidad de conocer gente interesante, que complemente su personalidad, aunque al principio no les parezcan nada atractivos, tendrán que dejarse llevar para llegar a la zona cálida.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si has tomado una decisión en lo profesional que perjudica a otros, aún siendo justa, prepárate para todo tipo de reacciones, que llegarán en estos días. Contarás, no obstante, con el apoyo de algunos compañeros y jefes.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás hoy la constancia de que alguien te está engañando, en tu ambiente laboral o de amigos. Tras el shock inicial, te harás cargo rápidamente de la situación y tomarás medidas que te harán la vida mucho más feliz.