Bomba en Real Madrid: buscan sacarlo del equipo para fichar a Toni Kroos

Bombazo en el Real Madrid: El alemán Toni Kroos podría fichar por el equipo merengue para reemplazar a un personaje en la Casa Blanca.
Prensa española informa de que el Real Madrid analiza la posibilidad de volver a contar con Toni Kroos, aunque no como jugador.
Diario As informa de que Kroos estaría siendo tentado por Real Madrid para volver al cuadro blanco de cara a la próxima campaña.
Dos años después de su marcha, la directiva de la entidad madridista quiere terminar con el vacío que dejó. Su vuelta será de cara a la próxima temporada.
El Real Madrid analiza la posibilidad de volver a contar con Toni Kroos, aunque no como jugador: la idea sería reincorporarlo al club en un cargo directivo o con funciones deportivas.
Real Madrid quiere aprovechar la experiencia y el conocimiento interno que dejó Toni Kroos durante su etapa en el primer equipo.
La propuesta, según la información disponible, se encuentra todavía en evaluación interna. En este momento no existe una oferta formal sobre la mesa para el ex centrocampista, pero el club ya contempla escenarios para su posible vuelta al organigrama, con un peso específico en el funcionamiento cotidiano y en la toma de decisiones vinculadas al área deportiva.
La planificación madridista apunta a que la presencia de Kroos en Valdebebas —su entorno habitual dentro de la estructura del club— puede aportar valor en varios frentes. La intención es que su criterio ayude a impulsar procesos de crecimiento, independientemente del tipo de rol que termine ocupando una vez se concreten las condiciones.
En este contexto, Kroos sería una figura con un perfil que combina liderazgo, visión de juego y capacidad de influencia en la cultura del club, algo que el Real Madrid suele buscar cuando incorpora ex futbolistas a tareas de alto nivel.
De acuerdo con lo que se maneja, se espera que Kroos vuelva a integrarse al club al comienzo de la próxima temporada. Esa ventana temporal encajaría con la planificación deportiva habitual: antes de que arranquen los grandes compromisos del curso.
Sin embargo, la posible llegada de Kroos al Real Madrid implicaría la salida de un personaje.
Santiago Solari sería el que dejaría las filas del Real Madrid si Kroos vuelve al cuadro blanco.
Solari: Su gestión, enfocada en la estructura deportiva del Real Madrid, la cantera y la conexión directa con la presidencia, ha sido cuestionada internamente, lo que abre la puerta a un posible relevo en el cargo.
Kroos, considerado una leyenda reciente del club tras su retiro, podría regresar al Real Madrid para asumir un rol clave en la planificación deportiva, en lo que sería un movimiento de alto impacto institucional.
De acuerdo con lo que se maneja, se espera que Kroos vuelva a integrarse al club al comienzo de la próxima temporada. Esa ventana temporal encajaría con la planificación deportiva habitual: antes de que arranquen los grandes compromisos del curso, el Real Madrid suele definir perfiles y responsabilidades para estabilizar el trabajo en Valdebebas.
Con este panorama, todo apunta a que el Real Madrid se encamina hacia un verano de cambios profundos, donde no solo se evaluará la plantilla, sino también la estructura interna que sostiene el proyecto deportivo.