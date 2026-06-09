Horóscopo de hoy, 9 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Hay que vigilar la garganta; evita las bebidas demasiado frías.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Necesitarás el apoyo de algunos amigos en momentos un tanto delicados, y comprobarás así con quiénes puedes seguir contando en realidad para las cosas importantes. Te llevarás sorpresas, tanto positivas como negativas.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Los planes de futuro son buenos, pero sin olvidarse del presente. Un antiguo amor llama a tu puerta y te sientes inseguro e indeciso. La melancolía no es tu fuerte, pero a veces incluso a ti te entran momentos de debilidad emocional. Por qué no.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Está claro que es más fácil que los demás tomen las decisiones por ti, aunque no tendrás derecho a quejarte después si la situación no te gusta, por eso es importante que te centres en aprender a tomar las riendas de tus asuntos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Una aventura tentadora te trae de cabeza. No sabes qué hacer, tienes remordimientos. Recuerda lo que se dice: la mejor forma de superar la tentación es cayendo en ella. No habrá compromiso serio, pero tampoco te apetecen. Grandes deseos de disfrutar de la vida.
LEO (23 julio - 22 agosto). Malas noticias pueden llegar de alguien a quien te une una gran amistad a pesar de los kilómetros que os separan, pero hay que saber encajar los reveses de la vida. Para los malos momentos sabes que te puedes refugiar en tus múltiples amistades.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu familia te dará una sorpresa agradable que te hará iniciar la jornada con buen humor y optimismo, un gran preludio para la fiesta que os espera. Estas en disposición de iniciar una nueva etapa en tu vida en la que todo resultará positivo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). En el aspecto sentimental, seguirás las pautas establecidas, te resultará difícil hacer coincidir tus anhelos con la realidad en que vives cada día, en especial en el terreno sexual; tu pareja está pidiéndote otro tipo de cosas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Jornada de reflexión sobre si te estás volcando demasiado en tu trabajo y estás descuidando a los tuyos. Sopesa las prioridades y aunque ahora te interese mucho tu profesión, dosifica el tiempo, ya que puedes llegar a perder algo que te importa mucho.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Un viaje, posiblemente de trabajo, te permitirá entrar en contacto con alguien muy agradable por quien sentirás mucho interés. Deberías hacer una pausa para respirar aire puro y relajarte.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No dejes que se mezclen los asuntos sentimentales con la familia, porque acabarás teniendo problemas; no debes dejarte condicionar por nada, especialmente en los asuntos del corazón, en los que tomarás tus propias decisiones.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Inicias un buen período, que tendrá bastante que ver con la estabilidad profesional y económica. Alguien te ofrecerá un trabajo muy a tu medida y por fin lograrás el equilibrio que tanto has ambicionado últimamente.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Mal día para resolver cuestiones burocráticas, podrías encontrar más problemas que soluciones. Tienes muchas opciones de salir muy bien parado en una reorganización de tu empresa. Hazte valer.