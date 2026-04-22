Trump pide a la FIFA sustituir a Irán en el Mundial 2026 por una selección eliminada

La petición puede resultar inoportuna cuando se apuran los plazos para una negociación entre Estados Unidos e Irán para tratar de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Próximo. Pero la Casa Blanca parece anteponer un tipo de diplomacia sobre otra o busca una nueva carta negociadora en las conversaciones que se prevén celebrar en Islamabad (Pakistán).