Decomisan a banda “Los Cheles” fusiles de guerra, escopetas y motocicletas en El Progreso

La Policía Nacional de Honduras, a través de la DPI, ejecutó una operación conjunta que permitió el decomiso de un importante arsenal vinculado a la estructura criminal denominada “Los Cheles”, durante un patrullaje en este municipio del departamento de Yoro.
El hallazgo se registró en una zona de cultivo de palma africana, específicamente en la aldea 45, donde los agentes localizaron una caleta clandestina en la que se ocultaba el armamento entre la vegetación.
En el sitio también fueron encontradas tres motocicletas, lo que refuerza las sospechas de actividades ilícitas en el sector.
Entre lo decomisado se contabilizan cinco armas de fuego de uso comercial tipo escopeta calibre 12, así como dos armas de uso prohibido: un fusil tipo AK-47 y un fusil de características militares tipo Galil ACE-21. Las tres motocicletas serán sometidas a procesos de verificación para determinar su procedencia.
De forma preliminar, las autoridades no descartan que uno de los fusiles decomisados esté vinculado a un enfrentamiento armado ocurrido anteriormente en esta misma zona, donde perdió la vida un miembro de las Fuerzas Armadas, por lo que se presume que podría tratarse de una de las armas utilizadas en ese hecho.
Como parte del proceso investigativo, especialistas realizarán la recolección de fluidos y otros indicios en el arma y en el lugar del hallazgo, con el objetivo de fortalecer las diligencias técnicas y científicas que permitan establecer responsabilidades.
Las autoridades destacaron que este decomiso representa un golpe significativo contra estructuras delictivas que operan en la zona norte del país, ya que este tipo de armamento suele ser utilizado para la comisión de delitos de alto impacto, entre ellos extorsión, sicariato y enfrentamientos armados.
El operativo forma parte de acciones estratégicas orientadas a la prevención y combate del crimen organizado, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la seguridad ciudadana.
Las investigaciones continúan para determinar la procedencia de las armas y ubicar a los responsables vinculados a este arsenal.
Las tres motocicletas encontradas en el sitio serán sometidas a un proceso de inspección y verificación para determinar su procedencia, ya que no se descarta que puedan estar vinculadas a hechos delictivos registrados en el sector.