Olimpia da un golpe de autoridad ante Marathón y alcanza a Motagua en la tabla

Comayagua, Honduras.

A las 7:30 de la noche comenzó a rodar el balón en un clásico nacional que prometía emociones, y no tardó en cumplir. Apenas al minuto 5, Olimpia abrió el marcador con un gol de camerino: Elison Rivas envió un centro preciso desde la izquierda y Jerry Bengtson apareció en el área para empujarla y poner el 1-0.

Olimpia sigue demostrando su poderío y lejos de Tegucigalpa, firmó un importante resultado al imponerse 2-1 sobre Marathón en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, escenario que se convirtió en su casa provisional tras la sanción que le impide jugar en el Nacional luego de los incidentes entre barras en el clásico ante Motagua.

Pero la intensidad no bajó. Al minuto 8, los albos ampliaron la ventaja en una jugada que terminó siendo desafortunada para Marathón. Tras una combinación entre Pinto, Bengtson y Michaell Chirinos, este último remató, el balón pegó en el poste y terminó rebotando en el portero César Samudio, decretando el 2-0 con un autogol que encendía aún más el ambiente en Comayagua y era un balde de agua fría para la visita.

Lejos de venirse abajo, el conjunto verdolaga reaccionó rápido. Al 10’, José Aguilera mandó un centro al área, Nicolás Messiniti ganó por arriba y el balón terminó desviándose en Emanuel Hernández, quien marcó en propia puerta para el 2-1 que metía nuevamente a Marathón en el partido.

El encuentro se volvió de ida y vuelta. Marathón avisó con un potente zurdazo de Isaac Castillo al 34’, mientras que Olimpia también generaba peligro, aunque con menor claridad en ese tramo. La tensión aumentó en el cierre del primer tiempo. Al 44’, Edrick Menjívar se vistió de héroe con una doble atajada ante remates de Elvir y Alexy Vega.

Luego, en el tiempo agregado, se vivió una jugada polémica: Marathón reclamó un penal por mano y desde el banquillo pidieron revisión, lo que provocó que el árbitro Nelson Salgado detuviera un contraataque claro de Olimpia. Tras la revisión, no se sancionó la falta, desatando molestia en ambos bandos. Con ese ambiente caliente, el primer tiempo terminó al 45+4 con ventaja merengue.

La segunda mitad inició con la misma intensidad. Marathón buscó el empate y Olimpia intentó sentenciar. Al 47’, Francisco ’Chelito’ Martínez vio la amarilla tras una dura falta sobre Chirinos y se pierde el próximo partido por acumulación de tarjetas.

Ya al 50’, Edwin Rodríguez estuvo cerca del tercero al aprovechar un mal despeje, pero su remate se fue sin dirección. El duelo se mantuvo abierto y emocionante. Al 66’, Samudio se reivindicó tras el autogol y evitó la caída de su arco con una gran atajada ante un potente remate de primera de Chirinos dentro del área. Marathón, por su parte, insistía con llegadas esporádicas, pero sin la contundencia necesaria para igualar.

En el tramo final, el suspenso se mantuvo. Al 84’, Jorge Benguché parecía liquidar el partido tras aprovechar un rebote de Samudio, pero el asistente levantó la bandera y el árbitro invalidó la acción por fuera de juego.

Olimpia resistió en los minutos finales y aseguró una victoria clave que lo coloca como colíder del Torneo Clausura 2026 con 35 puntos, igualando a Motagua. Co este resultado, los albos dejaron claro que siguen siendo un serio candidato al título.